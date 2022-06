Kurz wurde befürchtet, Jaret Leto könnte als Morbius zurückkehren. Foto: Sony Pictures

Genau einen Tag lang durfte der gefloppte Action-Film "Morbius" zurück in die Kinos. Nach katastrophalen Einspielergebnissen und vernichtenden Kritiken, schöpfte Morbius-Schöpfer Sony kürzlich Hoffnung, nachdem Memes rund um den Film im Netz trendeten und schickte den Film zurück in die Lichtspielhäuser. Der Erfolg blieb allerdings auch beim zweiten Mal aus.

Unter dem Hashtag #MorbinTime machte sich das Netz in den letzten Tagen über den mittelmäßigen Comic-Film mit Jaret Leto in der Hauptrolle mehr oder weniger kreativ lustig. Sony erkannte diesen Trend und ließ ihren Star in einem kurzen Video ein falsches Morbius 2 Drehbuch mit dem Untertitel "Morbin Time" durchblättern. So unlustig es klingt, nahm es auch die Fan-Gemeinde auf. Die Hoffnungen von Sony, ein Internet-Meme würde als Hype ausreichen, die Menschen wieder ins Kino zu locken, scheiterte kläglich.

Die Phrase "It's Morbin Time" ist eine Abwandlung eines bekannten Spruchs der Power Ranger. In der Comic- und Nerd-Szene nur allzu bekannt, griffen zahlreiche Nutzer den Hashtag auf und schufen Memes davon. Manche machten sich sogar die Mühe, den Film zu editieren, damit Jaret Leto den Satz als Morbius im Film sagt.

Die Chancen, den Charakter als Gaststar in einem der kommenden Filme des Marvel Cinematic Universe zu sehen, schrumpfen damit zunehmend. Vielleicht besser so. (red, 5.6.2022)