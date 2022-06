Die Hardware könnte der geheime Star der auf Software fokussierten WWDC sein, die ab Montag in Cupertino stattfinden wird

"Appleinsider" zeigte eindrucksvoll, wie nett bunte Macbook Air Modelle aussehen könnten. Foto: Appleinsider

So heiß wie in diesen Stunden brodelt die Apple-Gerüchteküche nur selten. Auf der großen Entwickler-Konferenz am Montag, die hier beim STANDARD live getickert wird, könnte das neue MacBook Air seinen großen Auftritt bekommen. So bunt, wie sich viele die Zukunft des dünnen Laptops gewünscht haben, dürfte es aber wohl nicht zugehen.

Champagner

Ausgehend von der letzten iMac-Generation, die im Vorjahr vorgestellt wurde, nahmen viele Experten an, dass auch die Macbook-Air-Serie in den verschiedensten Farbtönen präsentiert werden könnte. Nun behauptet allerdings der angesehene "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman, dass das kommende Macbook Air wohl nur in den Farben Space Gray, Silver und Gold erscheinen wird. Einzig die Farbe Blau könnte neu hinzukommen.

Auch das neue Gold soll laut Gurman mehr die Farbe von "Champagner" haben, wie er auf Twitter schreibt. So traurig das für Farbpuristen ist – den 24-Zoll-iMac gibt es immerhin in sieben verschiedenen Farben – Gurman hatte sich in der Vergangenheit oftmals als wissendes Orakel entpuppt.

Technisch soll das neue Macbook Air mit dem neuen M2-Chip von Apple ausgestattet sein. Das würde sich naturgemäß sowohl auf die Leistung als auch auf die Batterielaufzeit positiv auswirken, sogar im Vergleich zum 2020er-Modell. Dem widersprechen andere Analysten aktuell allerdings noch, die weiterhin von einer aktuellen Version des M1-Chips ausgehen. Montag Abend kennen dann aber ohnehin alle die Fakten und das Spekulieren hat ein Ende.

Live-Ticker

Die Entwickler-Konferenz WWDC und die am ersten Tag stattfindende Keynote werden erfahrungsgemäß die Software der verschiedenen Apple-Plattformen in den Mittelpunkt stellen. Ab 19 Uhr am Montag wird das STANDARD-Team die Keynote live mitverfolgen und tickern beziehungsweise auch eine Zusammenfassung aller wichtigen Inhalte kurz nach der Konferenz online zum Nachlesen zur Verfügung stellen.

Als Randnotiz sei erwähnt, dass am Montag auch die Design Awards von Apple vergeben werden, die besondere Spiele auf der Plattform auszeichnen. Zwei Nominierte kommen aus Österreich. (red, 5.6.2022)