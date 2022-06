In "The People of the Abyss" beschreibt London das Leben der einfachen Menschen, den gnadenlosen Alltag, die unwürdigen Bedingungen, unter denen sie ihr Dasein fristen mussten

Im Gastblog zeigt Kurt Tutschek einen Ausschnitt von Jack Londons fotografischer Dokumentation über das Londoner East End.

"Der Ruf der Wildnis", "Wolfsblut", "Der Seewolf" – das sind einige Romane, die Jack London zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem gefragten Schriftsteller machten.

Im Jahr 1902 jedoch machte sich der im Jahr 1876 in San Francisco als John Griffith Chaney geborene Autor auf um jener Stadt einen Besuch abzustatten, die ihm seinen Namen gab: London.

Jack London Public Domain

Er lebte für mehrere Monate im Stadtteil Whitechapel, dem Londoner East End, eine Gegend, die damals hauptsächlich von den Ärmsten der Armen bevölkert wurde. Und Jack London hielt seine Erfahrungen die er auf den Straßen der Stadt machte in einem Buch fest. In "The People of the Abyss" beschrieb er das Leben der einfachen Menschen, den gnadenlosen Alltag, die unwürdigen Bedingungen, unter denen sie ihr Dasein fristen mussten. Um Zugang zu den Bewohner es East End zu erlangen, verkleidete er sich als Arbeiter und gab vor, einer von ihnen zu sein. Und er griff auch zur Kamera. Tausende Fotos entstanden in den folgenden Jahren, die Gassen von Whitechapel, in denen schon Jack the Ripper sein Unwesen getrieben hatte, zogen ihn in ihren Bann.

Spitalfields, Kreuzung Commercial Street und Brushfield Street Public Domain

Die Armen vom Spitalfields Park Public Domain

Schlafende Männer im Green Park Public Domain

Die Wahrheit Public Domain

East End slavey – etwa mit "Dienstmädchen" zu übersetzen Public Domain

Good beds for single men only Public Domain

Straßenszene in Hoxton Public Domain

Ein Abend an der Themse Public Domain

Jack London nannte das Foto "Street Holiday" Public Domain

Reges Treiben am Petticoat Lane Market Public Domain

Zimmer zu vermieten Public Domain

Obdachlose Frauen in Spitalfields Gardens Public Domain

Ein Feiertag in Whitechapel Public Domain

Victoria home for working men Public Domain

Die Kinder der Chapel Street Public Domain

Auch wenn uns Jack London vor allem als Schriftsteller in Erinnerung bleiben wird (samt Raimund Harmsdorf, der in der Verfilmung des Romans "Der Seewolf" aus dem Jahr 1971 in einer unvergesslichen Szene eine vermeintlich rohe Kartoffel mit bloßer Hand zerdrückt), so sind diese Fotos doch eine beeindruckende Bestandsaufnahme der "Menschen am Abgrund" des Londoner East Ends zu Beginn des 20. Jahrhunderts. (Kurt Tutschek, 11.6.2022)

