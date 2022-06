Informationen über den schweizerischen Pharmakonzern Novartis wurden offenbar im Darknet zum Verkauf angeboten. Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Basel – Der schweizerische Pharmakonzern Novartis ist ins Visier von Hackern geraten. Es seien aber keine sensiblen Daten geraubt worden. Novartis bestätigte am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht der Westschweizer Tageszeitung "Le Temps", der sich auf die spezialisierte Internetseite "Bleeping Computer" stützte. Der Fall sei eingehend untersucht worden und ein Diebstahl von sensiblen Daten könne ausgeschlossen werden.

"Wir nehmen Datenschutz und Datensicherheit sehr ernst und haben als Reaktion auf diese Art von Bedrohungen branchenübliche Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten", hieß es bei Novartis weiter.

Im Darknet feilgeboten

Laut der Website "Bleeping Computer" bot die Hackergruppe Industrial Spy im Darknet Informationen im Zusammenhang mit Novartis für 500.000 US-Dollar zum Verkauf an, zahlbar in Bitcoins. Die Hackergruppe will die entsprechenden Informationen direkt aus den Labors einer Novartis-Fabrik entwendet haben, die mit Medikamententests auf der Grundlage der RNA-Technologien in Verbindung stehen soll. (APA, 5.6.2022)