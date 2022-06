Die Polizei vor Ort. Foto: AP/Chattanooga Times Free Press/Tierra Hayes

Chattanooga (Tennessee) – Bei einer Schießerei in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee sind am Sonntag in der Früh (Ortszeit) drei Menschen getötet und 14 verletzt worden. Wie die Cox Media Group mitteilte, habe es bisher keine Festnahmen gegeben. Es soll sich um mehrere Schützen handeln. Die Polizeichefin von Chattanooga, Celeste Murphy, sagte, 14 Menschen wären von Projektilen getroffen worden, drei Menschen seien auf der Flucht in Fahrzeuge gelaufen.

Zwei Menschen seien laut Murphy durch Schusswunden gestorben, ein Mensch durch die Verletzungen beim Zusammenstoß mit einem Fahrzeug. Die unbekannten Angreifer hatten in der Nähe von Mary's Bar and Grill auf der McCallie Avenue im Zentrum von Chattanooga das Feuer eröffnet. Ein Notruf war gegen 2.30 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Erst am Samstagabend (Ortszeit) sind bei einer Schießerei auf offener Straße in der US-Metropole Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania drei Menschen getötet worden. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es habe mehrere Schützen gegeben. Die Schießerei ereignete sich den Angaben zufolge in einer Straße, die für ihr reges Nachtleben bekannt ist. (APA, Reuters, 5.6.2022)