In dieser Galerie: 2 Bilder Messi (re) war sehr hungrig. Foto: EPA/Villar Lopez Faust und Zunge. Foto: APA/AFP/ANDER GILLENEA

Pamplona – Der frühere Weltfußballer Lionel Messi (34) hat die argentinische Nationalmannschaft mit einem Fünferpack im Alleingang zu einem deutlichen Testspielerfolg geschossen. Im spanischen Pamplona traf der Angreifer von Paris St. Germain beim 5:0 (2:0) gegen Estland in der 9. (Elfmeter), 45., 47., 71. und 76. Minute.

Für Messi, der den Südamerikameister am Mittwoch mit zwei Vorlagen in der "Finalissima" gegen Europameister Italien zu einem klaren 3:0 geführt hatte, waren es im 162. Länderspiel für die Albiceleste die Tore 82 bis 86.

Zuvor hatte Messi in Länderspielen maximal dreimal getroffen, zum zweiten Mal in seiner langen Laufbahn gelang ihm am Sonntag ein Fünferpack. Weiters überflügelte Messi mit seinen Treffern den legendären Ungarn Ferenc Puskás (84 Treffer) in der "ewigen" Torschützenliste in Länderspielen. (sid, 5.6.2022)