Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Nationalmannschaft mit einem Doppelpack in der Nations League zu einem klaren Erfolg geführt. Im Duell zweier WM-Teilnehmer besiegte die Selecao im Estadio Jose Alvalade in Lissabon die Schweiz mit 4:0 (3:0), Ronaldo erzielte seine Treffer Nummer 116 und 117 im 187. Länderspiel (35., 39.). Damit baute der 37-Jährige von Manchester United seine Führung in der "ewigen" Torschützenliste auf Nationalmannschaftsebene weiter aus.

Die norwegische Nationalmannschaft hat drei Tage nach dem 1:0-Erfolg in Serbien auch das skandinavische Duell in Schweden mit 2:1 (1:0) für sich entschieden. Haaland, der am 1. Juli von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt, erzielte beide Tore für das Team von Stale Solbakken.

Schweizer noch ohne Punkte

William Carvalho (16.) hatte Portugal in Führung geschossen, für den vierten Treffer sorgte Joao Cancelo (69.). Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist Portugal Tabellenführer in Gruppe A2. Die Schweizer sind noch ohne Zähler.

Ronaldo hatte vor den Augen von Mama Dolores Aveiro sogar den Hattrick auf dem Fuß, er vergab insgesamt einige gute Chancen. Ein weiterer Treffer des 37-Jährigen wurde in der 51. Minute wegen Abseits zurecht aberkannt. Die Schweizer hatten unterdessen beim vermeintlichen Führungstor von Haris Seferovic in der fünften Minute Pech, da der Treffer nach Ansicht der Videobilder wegen Handspiels zurückgenommen wurde.

Im Parallelspiel in Prag holte Tschechien (vier Punkte) gegen Spanien (zwei) auch ohne den verletzten Torjäger Patrik Schick ein 2:2 (1:1). Jakub Pesek von Sparta Prag (4.) brachte die Hausherren in Führung, Gavi (45.+3) glich aus. Das Supertalent des FC Barcelona avancierte mit 17 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der Seleccion, er unterbot die Marke seines Klubkollegen Ansu Fati aus dem Jahr 2020 um sieben Tage. Jan Kuchta (66.) schoss Tschechien mit einem schönen Heber erneut in Führung, Inigo Martinez (90.) gelang der späte Ausgleich für Spanien.

Zweimal Haaland

Haaland traf zunächst nach 20 Minuten per Foulelfmeter. Emil Krafth hatte Morten Thorsby zuvor nur leicht touchiert. In der zweiten Halbzeit ließ der Ex-Salzburger dann per Flachschuss das 2:0 folgen (69.). Wenig später hatte Haaland, der in 19 Länderspielen nun auf 18 Treffer kommt, sogar noch die Chance auf den Dreierpack, er scheiterte jedoch freistehend an Torwart Robin Olsen.

Die Schweden, die ihr Auftaktmatch in Slowenien mit 2:0 ebenfalls gewonnen hatten, erwiesen sich in Solna als mindestens ebenbürtig. Doch im Abschluss ließen sie die Effizienz der Norweger gänzlich vermissen. Anthony Elanga (90.+2) traf spät.

Im zweiten Spiel des Abends in der Gruppe B4 gewann WM-Teilnehmer Serbien gegen Slowenien mit 4:1 (1:1). Kapitän Aleksandar Mitrovic (24.), Sergej Milinkovic-Savic (56.) und Luka Jovic (85.) trafen jeweils aus kurzer Distanz per Kopf. Der Ex-Herthaner Nemanja Radonjic sorgte für den Endstand (90.+2). Für Slowenien war Außenverteidiger Petar Stojanovic per schönem Heber erfolgreich (30.). (sid, APA, red, 5.6.2022)

Liga A/Gruppe 2 – 2. Runde:

Tschechien – Spanien 2:2 (1:1)

Portugal – Schweiz 4:0 (3:0)

Liga B/Gruppe 4 – 2. Runde:

Serbien – Slowenien 4:1 (1:1)

Schweden – Norwegen 1:2 (0:1)

Liga C/Gruppe 2 – 2. Runde:

Zypern – Nordirland 0:0 (0:0)

Kosovo – Griechenland 0:1 (0:1)

Liga C/Gruppe 4 – 2. Runde:

Gibraltar – Nordmazedonien 0:2 (0:1)

Bulgarien – Georgien 2:5 (0:2)

Liga D/Gruppe 2 – 2. Runde:

San Marino – Malta 0:2 (0:0)