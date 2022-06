Am "Tag des Sieges" wurde das russische Fernsehen gehackt. Foto: Reuters/SHAMIL ZHUMATOV

Die Website des russischen Ministeriums für Bau-, Wohnungs- und Versorgungswesen scheint gehackt worden zu sein, eine Internetsuche nach der Seite führte zu einer "Ruhm für die Ukraine"-Benachrichtigung in ukrainischer Sprache.

Russlands staatliche Nachrichtenagentur RIA zitierte am späten Sonntag einen Vertreter des Ministeriums mit den Worten, die Seite sei offline, aber die persönlichen Daten der Nutzer seien geschützt. Laut RIA haben anderen Medien berichtet, dass die Hacker ein Lösegeld forderten, um die Veröffentlichung der Daten der Nutzer zu verhindern.

Viele russische Staatsunternehmen und Nachrichtenorganisationen haben sporadische Hacking-Versuche erlitten, seit Russland seine Streitkräfte am 24. Februar in die Ukraine entsendet hat. Hacking-Angriffe Anfang Mai hielten die Video-Hosting-Website RuTube drei Tage lang offline und veränderten die Menüs des Satellitenfernsehens in Moskau am Tag des Sieges, an dem Russland den 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland feierte.

Unabhängig davon berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN am Sonntag, dass die Übertragung des Fußballspiels Ukraine-Wales durch OLL.TV online vorübergehend gehackt wurde. (Reuters/red, 6.6.2022)