Nach dem Hack der Kärntener Landesregierung durch die Hackergruppe Black Cat hat es in den vergangenen Tagen weitere Angriffe gegen das Land Kärnten gegeben, die jedoch allesamt abgewehrt wurden, wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz verkündete. Dabei handelte es sich um sogenannte DDoS-Attacken: Umgangssprachlich als "Überlastungsangriffe" bezeichnet, werden hier so lange Anfragen an einen Sever geschickt, bis dieser unter der Last kollabiert.

Lösegeld wird nicht gezahlt

Der Hackerangriff war vor knapp zwei Wochen bemerkt worden, betroffen war das IT-System der Landesverwaltung, der Bezirkshauptmannschaften, des Landesrechnungshofes und des Verwaltungsgerichtes. Die Hackergruppe Black Cat hatte sich beim Land Kärnten gemeldet und fünf Millionen Dollar Lösegeld in Bitcoins gefordert.

Später folgte im Darknet ein weiteres Ultimatum, in dem mit der Veröffentlichung von Daten gedroht wurde. Die Landesregierung will auf die Forderung nicht eingehen, betonte Kaiser ein weiteres Mal auf Anfrage des STANDARD. Man lasse sich nicht erpressen und arbeite nicht mit Verbrechern zusammen.

Dieses Vorgehen wird auch von dem IT & Cybercrime-Experten Cornelius Granig unterstützt, welcher das Land Kärnten in der aktuellen Krise berät. Denn unter anderem sei problematisch, dass der Erlös von den Verbrechern anschließend genutzt wird, um weitere verbrecherische Strukturen zu schaffen – etwa Marktplätze für Waffen, Drogen und Kinderpornografie im Darknet.

Spuren nach Russland

Granig beruft sich auf FBI-Informationen, laut denen Hackergruppe Black Cat mit russischen Strukturen handelt. Freilich ist die Identität und somit die Herkunft der handelnden Personen zwar nicht identifizierbar, da diese anonym agieren und ihre Spuren verwischen.

Allerdings führe Russland einen regelrechten Cyberwar gegen den Westen, so Granig. Bei den Tätern handle es sich nicht um russische Beamte, aber um zehntausende frei agierende Hacker, die in Russland zumindest geduldet und teilweise auch unterstützt werden. (stm, 6.6.2022)

Dieser Artikel wird laufend überarbeitet.