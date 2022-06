457 Personen befinden sich derzeit aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 39 auf Intensivstationen betreut.

Die Behörden haben am Montag vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Foto: imago images/Ritzau Scanpix

Am Montag meldeten die Behörden 2.123 Personen, die in Österreich positiv auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 getestet wurden. Derzeit befinden sich 457 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 39 auf Intensivstationen betreut. Seit der letzten Meldung verzeichneten die Behörden vier Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung

Burgenland: 50

Kärnten: 98

Niederösterreich: 498

Oberösterreich: 267

Salzburg: 138

Steiermark: 112

Tirol: 130

Vorarlberg: 131

Wien: 699

(red, 6.6.2022)