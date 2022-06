In dieser Galerie: 3 Bilder Rafael Nadal ... Foto: APA/AP/Euler ... ist und bleibt der ... Foto: APA/EPA/Tesson ... König von Paris. Foto: APA/EPA/Tesson

Paris – Rafael Nadal kuschelte mit dem Coupe des Mousquetaires und nahm dankbar Lobeshymnen aus der ganzen Welt entgegen. Der Grand-Slam-Rekordchampion und Sandplatzkönig von Paris strahlte nach seinem sensationellen 14. Titelgewinn bei den French Open vor Glück. Als Nadal dann aber begann, über die großen Qualen mit seinem lädierten linken Fuß zu sprechen, verdunkelte sich die Miene der Tennisikone schlagartig.

"Es war unglaublich. Ich habe Emotionen erlebt, die ich nie vergessen werde", sagte der 36-jährige Spanier: "Aber ich kann und will so nicht weitermachen." Das Risiko, mit einem medikamentös betäubten Fuß zu spielen und seinen Körper weiter zu schädigen, wolle er in Zukunft nicht mehr eingehen. Nadal muss um die Fortsetzung seiner Karriere kämpfen, ihm steht eine Woche der Wahrheit bevor.

Arztbesuche stehen an

Während ihn die spanische Presse nach dem 6:3, 6:3, 6:0 in einem einseitigen Duell gegen den Final-Debütanten Casper Ruud aus Norwegen als "Gott auf der Erde" (Marca), als "Außerirdischen" (Sport) und "Giganten" (Mundo Deportivo) pries, war der einstige Weltranglistenerste gedanklich schon bei seinen Arztbesuchen, die für die kommenden Tage geplant sind.

Mit einer sogenannten Radiofrequenz-Ablation will sein medizinisches Team die starken Schmerzen lindern. Als unersättlicher Wettkampftyp und nach den Triumphen in Melbourne und Paris mit dem halben Grand Slam in der Tasche hat der "Stier von Manacor" aber auch schon wieder einen Blick auf den nächsten Höhepunkt (ab 27. Juni) geworfen. "Wimbledon ist ein Turnier, das ich nicht verpassen möchte. Ich liebe Wimbledon", sagte Nadal: "Ich fahre dorthin, wenn mein Körper es zulässt."

Roland Garros

Nadal leidet unter dem seltenen Müller-Weiss-Syndrom, eine Erkrankung, bei der Knochengewebe des Kahnbeins am Fußskelett abstirbt. Um die Schmerzen in Paris ertragen zu können, erhielt er von seinem persönlichen Arzt Injektionen in die Nerven, so dass er seinen Fuß nicht mehr spürte.

Für den großen Traum, Roland Garros noch einmal zu gewinnen, ging Nadal über die Grenzen hinweg, die ihm sein Körper setzte. Sollte der neue Therapieansatz nun nicht die erhoffte Wirkung zeigen, ist die sportliche Zukunft der Ikone offen. Dann würden "größere" medizinische Optionen auf den Tisch kommen. Nadals große Karriere stünde dann noch stärker auf der Kippe. (sid, 6.6.2022)