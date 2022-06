Laut "The Times" bot Bayern München 29 Millionen Euro für den 30 -jährigen Senegalesen. Die Reds halten die Offerte für stark unterbewertet. Der Spieler steht bis 2023 unter Vertrag

Gibt es nicht im Sommerschlussverkauf: Sadio Mane. Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Liverpool – Liverpool hat einem Medienbericht zufolge ein erstes Angebot des FC Bayern für Sadio Mané abgelehnt. Wie die Zeitung "The Times" am Sonntag berichtete, soll der deutsche Fußball-Rekordmeister 25 Millionen Pfund (29 Mio. Euro) für den Außenangreifer geboten haben. Der Betrag für den 30 -Jährigen soll sich aus etwa 24,5 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Zusatzzahlungen zusammensetzen. Die "Reds" hielten die Offerte laut Bericht für stark unterbewertet.

Seit Wochen wird über einen Wechsel Manés nach München spekuliert. Der Senegalese wird als potenzieller Nachfolger von Serge Gnabry gehandelt, dessen Zukunft in München weiterhin ungewiss ist. Mané selbst hatte die Gerüchte über seinen Abschied aus England am Wochenende gedämpft. (APA; 6.6.2022)