Waldbrände in Deutschland, Der gute Bulle, Grüne Fonds, die große Illusion, Coogans großer Bluff – mit Radiotipps

Die Doku "Der Staat und sein Geld – Die Geschichte der Steuern" begibt sich auch auf eine Spurensuche nach den Gründen aktueller Proteste. Arte, 20.15 Uhr. Foto: Point du jour/Les Films du Bal

19.40 REPORTAGE

Re: Waldbrände in Deutschland – Eine unterschätzte Gefahr? Man kennt die Schreckensmeldungen aus Australien oder Kalifornien. Doch auch bei uns werden Waldbrände zu einer immer größeren Gefahr. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Der Staat und sein Geld – Die Geschichte der Steuern (1–2/2)(F 2022, Xavier Villetard) Nach der Finanzkrise von 2008 und der damit einhergehenden Sparpolitik kam es in ganz Europa zu Bürgeraufständen. Die heutigen Proteste knüpfen an eine bewegte Geschichte an, die bis ins Mittelalter reicht. Die zweiteilige Dokumentation begibt sich auf eine Spurensuche. Bis 22.00, Arte

20.15 KRIMI

Der gute Bulle (D 2017, Lars Becker) Armin Rohde als "guter Bulle" Fredo Schulz bekommt es mit Axel Prahl als mutmaßlichem Kindesentführer zu tun. Rohde arbeitete mit Drehbuchautor und Regisseur Lars Becker u. a. bereits bei der Nachtschicht-Reihe zusammen. Bis 21.45, 3sat

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Neutralitätspolitik. Live im Studio ist dazu EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, ÖVP / Das Doppelleben des Seniorenbundes / Wahlen der Extreme in Frankreich / House of Corona. Bis 22.00, ORF 2

22.00 DOKUMENTATION

Grüne Fonds, die große Illusion Mit grünen Aktienfonds versuchen Banken ihr Image aufzupolieren. Doch halten solche Fonds, was sie versprechen? Bis 22.55, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Geigerin Lidia Baich und Eduard Winter vom Naturhistorischen Museum Wien sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Sündige Kirche Das Münchner Missbrauchsgutachten attestiert der Kirche Autoritäts- und Machtprobleme sowie eine problematische Sexualmoral. Um Religion ohne Sexualität – Die Shaker geht es im zweiten Beitrag ab 23.10 Uhr. Bis 23.50, ORF2

0.20 CLINT EASTWOOD

Coogans großer Bluff (Coogan’s Bluff, USA 1968, Don Siegel) Hilfssheriff Walt Coogan (Clint Eastwood) landet auf der Suche nach einem ausgebüxten Verdächtigen im Moloch New York City. Eine lakonische Variation des Stadt-versus-Land-Themas. Bis 1.50, HR