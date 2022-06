Mussorgskis einzige Oper "Boris Godunow" wird am 7. Dezember ihre Premiere feiern, kündigte Scala-Intendant Dominique Meyer am Montag an

Er sei kein Politiker, sondern Intendant und werde sich auch beim Puschkin-Lesen nicht verstecken, sagte der frühere Staatsoperndirektor und nunmehrige Leiter der Mailänder Scala, Dominique Meyer. Foto: AP

Mailand – Die Scala wird ihre nächste Saison mit der russischen Oper "Boris Godunow" eröffnen. Modest Mussorgskis einzige Oper wird am 7. Dezember ihre Premiere feiern, kündigte Scala-Intendant Dominique Meyer am Montag an. Die Hauptrolle übernehmen russische Künstler, darunter die Wahlösterreicherin Anna Netrebko und Ildar Abdrazakow. Regisseur ist der Däne Kasper Holten.

"Hatte Gergiev ein Wort zu sagen"

"Ich bin nicht für eine Hexenjagd. Ich bin nicht für die Streichung russischer Werke, und wenn ich Puschkin lese, verstecke ich mich nicht", erklärte Meyer bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen Saison in Mailand. "Ich bin kein Politiker, sondern ein Intendant im Dienst dieses Theaters. Ich hatte dem Dirigenten Valery Gergiev, den ich sehr bewundere, ein Wort für eine friedliche Lösung im Ukraine Konflikt zu sagen. Ich kann das aber nicht von jedem Sänger verlangen", fügte Meyer hinzu.

Stück an Scala uraufgeführt

"Boris Godunow wurde 1909 an der Scala in Italien uraufgeführt und war auch in den folgenden Spielzeiten stets präsent, insbesondere dank Arturo Toscanini, der es zwischen 1922 und 1927 vier Spielzeiten lang dirigierte", berichtete der Musikdirektor der Scala Riccardo Chailly.

"Ich bin sehr glücklich über die Premiere mit ´Boris Godunow ´, ein absolutes Meisterwerk. Ich hoffe, dass bis zum 7. Dezember es Frieden geben wird", kommentierte der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala, Präsident der Scala-Stiftung. Die Scala feiert traditionsgemäß am 7. Dezember, Tag des Heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Stadt Mailand, den Beginn der neuen Saison. (