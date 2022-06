Die Ukraine hat die Teilnahme an der Fußball-WM in Katar durch ein 0:1 gegen Wales verpasst. Die Leistung sollte dem vom Krieg gebeutelten Land einen Funken Hoffnung geben

In dieser Galerie: 2 Bilder Letztendlich sind die Spieler der Ukraine am großen Ziel gescheitert, ihre redlichen Bemühungen sollten dem Land aber Kraft geben. Foto: EPA/Peter Powell Gegen Österreich traf Bale zweimal, nun reichte eine Flanke. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

Für Andrij Jarmolenko brach eine Welt zusammen. Er sank entkräftet zu Boden, vergrub das Gesicht in den Händen und weinte bitterlich. Nichts und niemand konnte ihn in diesem Moment trösten. Die ebenfalls niedergeschlagenen Mitspieler nicht. Die Trost spendenden Waliser um Superstar Gareth Bales nicht. Der aufmunternde Applaus von den Rängen später auch nicht. Jarmolenko fühlte sich vermutlich alleinverantwortlich für die gescheiterte Mission der ukrainischen Nationalmannschaft, ihrer vom Krieg gebeutelten Heimat mit dem WM-Ticket einen Triumph zu schenken. Sein Eigentor (34.) entschied das Playoff-Endspiel in Cardiff – 0:1. Wales fährt erstmals seit 64 Jahren wieder zu einer WM, das kleine ukrainische Fußball-Märchen in schrecklichen Zeiten ist dagegen beendet.

Nicht nur bei England-Legionär Jarmolenko, der aus Sorge um seine kurz vor Kriegsbeginn in die Ukraine gereiste Familie tagelang nicht schlafen und essen konnte, machte sich Trauer breit. Tief enttäuscht verschwanden die ukrainischen Spieler mit einer Flagge, die ihnen Soldaten von der Kriegsfront geschickt hatten, in die Kabine."

Manchmal kann der Fußball so schmerzhaft sein", sagte der ukrainische Starspieler Oleksandr Sintschenko. Doch genau deshalb habe sein Team nicht versagt, betonte der Profi des englischen Meisters Manchester City: "Beim Fußball geht es um Emotionen. Wenn wir es geschafft haben, unseren Fans diese Emotionen zu geben, dann ist es perfekt. Mission erfüllt."

Stille

Emotional ging es hoch her, als rund 2300 Kilometer von Cardiff entfernt in einem Wirtshaus in Kiew zahlreiche Ukrainer vor der Leinwand mitlitten. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff aber machte sich eine gespenstische Stille breit. "Dieser Sieg wäre so wichtig für uns Ukrainer gewesen", sagte Pavlo, ein IT-Spezialist, der Nachrichtenagentur AFP: "Ich denke, die Burschen haben alles gegeben."

Das sahen auch die Waliser so, die nach ihren ersten Triumph-Posen schnell Mitgefühl für die geschlagenen Ukrainer aufbrachten. Es gab tröstende Gesten auf dem Rasen und von den Rängen. "Wir wollten ihnen unseren Respekt erweisen. Sie verdienen große Achtung für das, was sie getan haben", sagte Wales Teammanager Robert Page. Die Ukrainer trugen eine große Last auf ihren Schultern. Das Team würde auch "für die Streitkräfte in den Schützengräben und Krankenhäusern, die ihren letzten Tropfen Blut geben", kämpfen, hatte Teamchef Oleksandr Petrakow im Vorfeld gesagt. Nach Abpfiff sprach er: " Wir haben alles getan, was wir konnten. Aber ich möchte wirklich, dass sich die Menschen in der Ukraine an unsere Bemühungen erinnern."

Zusammenhalt

Im Playoff-Halbfinale gegen Schottland (3:1) hat es sie beflügelt, gegen Wales fehlte im strömenden Regen das Glück. Vor allem bei Jarmolenko. Der Angreifer köpfte den Ball nach einem Bale-Freistoß unglücklich ins eigene Tor. In der 77. Minute vergab der Profi von West Ham United eine Riesenchance.

Doch das sei nun egal, sagte Sintschenko. Viel wichtiger sei, dass die Weltgemeinschaft im russischen Angriffskrieg "zusammenstehe und zusammenhalte", denn: "Wir müssen den Krieg stoppen. Heute ist es die Ukraine, morgen kann es Ihr Land sein." Bei aller Anteilnahme für die Ukrainer ließen die Waliser ihrer Freude über die erste WM-Teilnahme seit 1958 auch freien Lauf. "Das Ergebnis ist das größte in der Geschichte des walisischen Fußballs. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind", sagte Bale, der anders als bei Champions-League-Sieger Real Madrid im Nationaltrikot die Hauptrolle spielt. Wales trifft in der Vorrundengruppe B in Katar auf die USA, den Iran und den großen Nachbarn England.

In der Ukraine soll die Liga im August neu gestartete werden, sie wurde am 24. Februar ausgesetzt. Das sei mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj besprochen worden, sagte Verbandsboss Andrej Pawelko. "Von Kindern bis zu alten Menschen ist jeder auf den Krieg fokussiert. Jeden Tag bekommen sie Informationen über Todesfälle, über die Auswirkungen des Krieges." Der Fußball habe eine große Kraft, damit die Menschen in der Ukraine wieder an eine Zukunft glauben könnten. (sid, red, 6.6.2022)