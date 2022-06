Der Wurstelprater in Wien. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – In Teilen des 2. Wiener Gemeindebezirks, darunter der Vergnügungspark Wurstelprater, ist am Montagabend der Strom ausgefallen.

Mehrere Fahrgeschäfte standen still, die Passagiere saßen fest. Im Ernst-Happel-Stadion fielen kurz vor dem Länderspiel Österreich gegen Dänemark Videowall und Flutlichter aus.

1.500 Haushalte betroffen

Wie die Wiener Netze mitteilten, konnte zumindest an diesen beiden Orten nach einer Stunde die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Allerdings brauchte die Flutlichtanlage im Stadion bis 21:30, um wieder hochzufahren, womit sich das Spiel zusätzlich verzögerte.

Insgesamt waren 1.500 Haushalte betroffen, von denen noch nicht wieder alle Strom hatten. Im Schnitt braucht es durch die so genannte doppelte Versorgung in Wien nur rund eineinhalb Stunden, um solche Ausfälle wieder in Griff zu bekommen. Der Ausfall begann kurz nach 20 Uhr.

In sozialen Medien veröffentlichte Bilder zeigten, wie Fahrgäste in Sicherheit gebracht wurden. (red, APA, 6.6.2022)