Passagiere konnten am Montagabend die Fahrgeschäfte kurzzeitig nicht verlassen. Zwei Mädchen erlitten laut Berufsrettung einen Kollaps

Im Prater gingen am Montagabend die Lichter aus. Heribert Corn

Wien – Es sind Szenen, die man vergnügungsparkmeidenden Menschen zuvor als irrationale Ängste unterstellte: stillstehende Fahrgeschäfte, Menschen, die feststecken. Am Montagabend wurden sie real, als in weiten Teilen des zweiten Wiener Bezirks – darunter auch im Wurstelprater – der Strom ausfiel. Wie der STANDARD von der Wiener Berufsrettung am Dienstagmorgen erfuhr, sollen dabei zwei junge Frauen einen Kollaps erlitten haben. Schwer verletzt wurde niemand.

15 Minuten kopfüber

Eine 18-Jährige soll laut der Sprecherin der Berufsrettung etwa 15 Minuten kopfüber in einem Fahrgeschäft gehangen sein, ehe sie die Feuerwehr daraus befreien konnte. Daraufhin erlitt die Frau einen Kreislaufkollaps und wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Über ihren derzeitigen Zustand ist auch der Berufsrettung nicht mehr bekannt. Auch eine 16-Jährige erlitt nach dem Stromausfall im Schweizerhaus einen Kollaps. Protokolliert sei dabei nur, dass sie zuvor ein Fahrgeschäft benutzt habe. In ihrem Fall ist noch unklar, ob der Kollaps in Zusammenhang mit dem Stromausfall stand.

1.500 Haushalte betroffen

Auch im Ernst-Happel-Stadion fielen kurz vor dem Länderspiel Österreichs gegen Dänemark Videowall und Flutlicht aus. Laut Wiener Netze konnte zumindest im Stadion und im Prater nach einer Stunde die Stromversorgung wiederhergestellt werden. Allerdings brauchte die Flutlichtanlage im Stadion bis 21.30 Uhr, um wieder hochzufahren, womit sich das Spiel zusätzlich verzögerte.

Insgesamt waren 1.500 Haushalte betroffen. Im Schnitt braucht es durch die sogenannte doppelte Versorgung in Wien nur rund eineinhalb Stunden, um solche Ausfälle wieder in den Griff zu bekommen. Der Ausfall begann kurz nach 20 Uhr. (etom, red, 7.6.2022)