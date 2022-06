Daniela Cochlar ist nicht mehr Abteilungsleitern der MA10. Im Bild ist sie mit dem Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) zu sehen. APA/Hans Punz

Daniela Cochlar ist nicht mehr Abteilungsleiterin der Wiener Kindergärten (MA 10). Dies wurde am Mittwochvormittag bekannt. Zuletzt stand die MA10 in der Kritik, nachdem mögliche Missbrauchsfälle in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing bekannt wurden. (red, 7.6.2022)