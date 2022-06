Foto: Pixabay/Parker_West & JESHOOTS-com (Bearbeitung: STANDARD)

Das spanische Höchstgericht hat am Dienstag Shalev Hulio, CEO der in Israel ansässigen NSO Group, aufgerufen, als Zeuge vor Gericht auszusagen. In der aktuellen Causa geht es um die Bespitzelung spanischer Politiker mit Hilfe der Software Pegasus. Zum Zweck der Befragung wird Richter Jose Luis Calama nach Israel reisen, ein konkreter Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Die spanische Pegasus-Affäre hatte sich im Lauf der vergangenen Monate zunehmend ausgeweitet: Nachdem vorerst Mobiltelefone im Umfeld der katalanischen und der baskischen Unabhängigkeitsbewegung infiziert worden waren, fand man die Pegasus-Software später auch auf dem Handy des spanischen Regierungschefs. (Reuters/red, 7.6.2022)