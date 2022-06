Im Gastblog weiß der Autor Christian Kreil von Globuli gegen K.-o.-Tropfen, einem "kugelförmigen Entstörfeld" und wie aus Alkohol Licht wird zu berichten.

K.-o.-Tropfen werden auch Date-Rape-Drogen genannt und wer jugendlichen Nachwuchs hat, darf sich wegen derlei sedierender Mittel durchaus Sorgen machen, wenn die Kids am Wochenende in die Disco oder in den Club losziehen. Wir Amateure unter den Erziehungsberechtigten reden mit unseren Kindern über derlei Gefahren, der Profi indes: Er kauft im Webshop der steirischen selbsternannten "Sonnenhexe" Nicola Wohlgemuth feinstofflichen Abwehrzauber. Im Juni-Newsletter lässt uns die Energetikerin wissen: "Für Party, Disko und Co sollte dies immer mit sein: M7 Minidropper, Mini-Antidot, Mini Tec Field. Denn schnell ist mal eine Droge ins Getränk gemischt - da ist es wichtig, die Soforthilfe mit zu haben." Im Webshop "Solid Sol" der Energetikerin finden wir die im Newsletter angepriesenen Globuli "Mini-Antidot" und wir erfahren, dass sie nicht nur bei K.-o.-Tropfen indiziert sind: "Diese Globuli dienen der sofortigen Neutralisation und Ausscheidung von Toxinen, also Giftstoffen, die unseren Körper außerordentlich irritieren und belasten."

Globuli gegen K.-o.-Tropfen. Foto: https://www.istockphoto.com/PeopleImages

Das Wundermittel gegen Nebenwirkungen

Generell empfiehlt Wohlgemuth ihre "Antidot-Globuli" zu jeder Medikamenteneinnahme, "um Nebenwirkungen unverzüglich zu deaktivieren". Das klingt gut, aber wir lassen zur Sicherheit vor der Bestellung die Herrn oder Frau Magister aus der Apotheke über die Produktinfo drüberlesen. Die werden der umtriebigen Unternehmerin sicher die Leviten lesen. Oh wait! Der Webseite von Wohlgemuths Unternehmen entnehmen wir die Info, dass die Mittelchen "über jede Apotheke Österreichs bezogen werden können". Und dann erinnern wir uns plötzlich daran, dass just die Apotheke von Kammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr die Elixiere von Frau Wohlgemuth feilbot - und zwar just jene zur Behandlung von Covid-Erkrankungen. Apotheken sind offenbar kein Safe Space, der vor Berieselung mit esoterischem Tand schützt. Nur um das klarzustellen: Mit Pharmazie haben Wohlgemuths Mittel so viel zu tun wie ein süßer Fruchtpudding mit einem kleinen Filetsteak beim Plachutta. Frau Wohlgemuth hat auch keinerlei medizinische Ausbildung, wird aber nur ungern darauf angesprochen. Um Apotheken mit Produkten zu beliefern, die eine medizinische Indikation fantasievoll vorgaukeln, reicht es aber in Österreich allemal.

Sieben Meter-Rundumschutz - das sollte reichen

Zurück zum Newsletter und Wohlgemuths Produkten. Suchen wir im Webshop das als probates Mittel gegen K.-o.-Tropfen angebotene "Mini Tec Field", eröffnet sich uns ein gar weites Feld energetischer Abwehr-Schilde. Das "Tec-Field Supression" etwa baut ein "kugelförmiges Entstörfeld" von rund sieben Metern Durchmesser rund um uns auf und "glättet dort sämtliche Feldspitzen" allerlei böser, technischer Geräte, bis hin zur Pumpe für das Swimming-Pool. Weil es in der Produktbeschreibung nicht dezidiert angesprochen wird, können wir nur vermuten, dass auch allfällige Date-Raper mit K.-o.-Tropfen in der Disco diesen Wall nicht durchbrechen können. Das "Tec Field" ist eine kleine metallene Plakette und die dafür in Rechnung gestellten 64 Euro sind angesichts des Sieben-Volumskugelmeter-Schutzes ein fairer Preis.

Ein nicht ganz so wuchtiges und großvolumiges Schutzschild empfiehlt sich für die älteren Semester, die eher nicht mehr von Club zu Club durch die Nächte ziehen, dafür aber zu Hause gerne mal ein Fläschchen mit Freunden köpfen: die Plakette "Indi Taste Alkoholanpassung" (51 Euro). Sie wirkt laut Produktinfo zwar nur in einem kugelförmigen Umkreis von zwei Metern, stellt aber die Biochemie ganz schön auf den Kopf: "Alkohol wird bei Kontakt mit dem Körper in Licht umgewandelt." Einem hellen, vergnüglichen, verträglichen und sicheren Sommer steht dank unserer "Sonnenhexe" nichts mehr im Weg. (Christian Kreil, 22.6.2022)

Christian Kreil bloggt seit drei Jahren rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Im Vorjahr erschien sein Buch "Fakemedizin".

