[20:29, 3.6.2022] SL: Also die Challenge dauert sicher noch länger. Stand heute wurden ja erst 15 der 29 Linien gelaufen. Dann wird es auch Nachholtermine geben müssen, wenn jemand nicht dabei war – und jetzt sind dann auch viele auf Urlaub. Ich rechne damit, dass es Läufe bis Juli oder August geben wird. Die Läufe werden auf Facebook in der dortigen WLR-Gruppe angekündigt, wer mitmachen will, kann kommen und mitmachen.

[20:29, 3.6.2022] SL: Also den Rhythmus von zuletzt ungefähr drei Läufen in der Woche werden wir wahrscheinlich nicht ganz beibehalten, dafür kommen jetzt nach und nach auch die langen Linien an den Stadtrand dran, also nach Nussdorf, Rodaun oder Kaiserebersdorf.