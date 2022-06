Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung vor. Bei dem Unglück am Freitag starben fünf Personen, zudem gab es mehr als 40 Verletzte

Nach dem Zugunglück fanden umfangreiche Aufräumarbeiten statt. Foto: REUTERS/VIFOGRA/GOPPELT

Nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen in Bayern hat die Staatsanwaltschaft München Ermittlungen gegen drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn aufgenommen. Ihnen wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichteten die "Tagesschau" und der "Spiegel".

Bei dem Unfall am Freitag waren fünf Menschen ums Leben gekommen, zudem gab es mehr als 40 Verletzte. Laut Polizei ist eine Frau in einem kritischen Zustand. Der von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München fahrende Regionalzug war gegen Mittag bei Burgrain entgleist. Mehrere Waggons stürzten dabei auf die Seite. Zur Unfall-Ursache gibt es noch keine Angaben. (red, APA, Reuters, 7.5.2022)