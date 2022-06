Mit den Erdbeeren beginnt das Obstjahr – denn der schon früher erhältliche Rhabarber ist ja strenggenommen Gemüse. Auch wenn sie in den Supermärkten schon ab Jänner angeboten werden, lohnt es sich, auf die heimischen Früchte zu warten. Und auch die ersten Erdbeeren aus den Glashäusern sind nur ein schwacher Vorgeschmack auf die sonnengereiften Früchte.

Je nach Sorte, Anbaugebiet und Wetterlage sind sie ab Mitte Mai pflückreif. Wer sich auf dem Erdbeerfeld richtig satt essen will, dem seien Felder zum Selberpflücken in der Umgebung von Wien (und anderen Städten) empfohlen. Mein Favorit ist im Weinviertel, in der Nähe von Kronberg. Die Familie Romsdorfer bietet hier Bio-Erdbeeren zum Selberpflücken oder Mitnehmen. Aber auch in Wien können zum Beispiel beim Biohof Radl an einigen Standorten Erdbeeren vernascht und gesammelt werden.

Mohnroulade mit Erdbeer-Topfen-Fülle Foto: Ida Gartner

Da die Saison kurz ist, gilt es, den Erdbeergenuss für den Rest des Jahres zu konservieren. Erdbeeren lassen sich sehr gut einfrieren. Ich zerstampfe sie dafür mit dem Kartoffelstampfer, gebe ganz wenig Zucker dazu und fülle sie in kleine Plastikbehälter. Ein paar Gläser Marmelade sollten im Vorratsraum auch nicht fehlen.

Doch jetzt ist die richtige Zeit, Torten, Kuchen und Rouladen mit Erdbeeren zu backen. Das folgende Rezept ist einfach herzustellen und ein leichtes Dessert. Topfen ist ein guter Erdbeerbegleiter, und der Mohn im Biskuit ist nicht verpflichtend. Er kann ganz weggelassen oder durch Kakao, geriebene Mandeln, Nüsse beziehungsweise zusätzliches Mehl ersetzt werden.

Zutaten für ca. 10 Stück

6 Eier

100 g Zucker

70 g glattes Mehl

40 g Mohn, gequetscht

Prise Salz

½ TL Backpulver (optional)

100 g Erdbeermarmelade

350 g Topfen (20 %)

125 ml Schlagobers, geschlagen

100 g Zucker

400 g Erdbeeren

Rezept-MohnTopfenErdbeerwordneu.pdf Größe: 0,24 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.