Das Outdoor-Pop-up Palais Freiluft geht in die zweite Runde, und in Steyr gibt's ein neues Kulinarikfestival

Café Liebling eröffnet im Volkstheater

Wer in der Hauptfiliale in der Zollergasse im 7. Bezirk keinen Platz bekommt, kann nun zehn Minuten weitergehen und im Volkstheater seiner Lieblings-Gastro frönen – den Witz haben Sie eh verstanden, oder? Denn im neu renovierten und wiedereröffneten Theater gibt es nun eine weitere Dependance des Café Liebling – mit Getränken, Frühstücksangebot und kleinen Snacks. Und ja, es stehen auch Naturweine auf der Karte.

www.instagram.com/cafeliebling_im_volkstheater

Pop-up Palais Freiluft findet erneut statt



In die zweite und vielleicht letzte Runde geht das sommerliche Pop-up im Garten des Palais Auersperg hinterm Parlament. Seit Mittwoch bieten Lokale und Bars Essen und Trinken im barocken Ambiente an. Montag bis Freitag hat man zwischen 16 und 23 Uhr offen, samstags geht's schon zu Mittag los, inklusive Kinderbetreuung. Praktisch, denn es gibt Bier, Wein, Champagner und Cocktails en masse zu trinken, als Unterlage servieren der Dogenhof, XO Burger und Maka Ramen das Beste aus ihren Restaurants. Für Sportliche bietet man samstags Yoga an. Bis 17. September macht das Pop-up im Barockgarten halt, vielleicht zum letzten Mal, wie die Veranstalter verraten: Das Palais Auersperg hat den Eigentümer gewechselt, die Zukunft der Nutzung bleibt ungewiss. Also den heurigen Sommer nutzen!



www.freiluft.co.at

Foto: Palais Freiluft

Ein Fest für den Rosé: Roséweinfestival in Graz

Am Donnerstag, 9. Juni, findet zwischen 15 und 21 Uhr das Roseweinfestival in der Alten Universität in Graz statt. Die besten steirischen Roséweine und Schilcher werden verköstigt, aber auch andere Weingebiete Österreichs und internationale Weinregionen dürfen ausschenken. Eintritt: 30 Euro.

www.steiermark.wine

Steyr: Kulinarikfestival findet statt



Ein weiteres Kulinarikfestival feiert in Steyr Premiere: Das Tavolata will von 9. bis 19. Juni Wirte, Produzenten und Genussmenschen zusammenbringen. Ins Leben gerufen haben das Fest die Köche Klemens Schraml, Max Rahofer und Lukas Kapeller, bespielen will man die Steyrer Altstadt, aber auch Schlosssäle. Vom Gourmetbrunch über Wirtsfeste bis zum Spezialitätenmarkt bietet das Event zahlreiche kulinarische Veranstaltungen in Oberösterreich an.

www.steyr-nationalpark.at

Zwei in einem: Trzesniewski und Demmers Teehaus

Ein Brötchen mit Eiaufstrich, dazu einen heißen Schwarztee: Wer sich das als ideale Reisekombi vorstellt, hat Glück. Denn am Wiener Hauptbahnhof sind die Brötchenmacher von Trzesniewski und die Teekocher von Demmers nun unter einem Dach und bringen gemeinsam Proviant an Mann und Frau.

www.tee.at/www.trzesniewski.at

Foto: Demmers Teehaus

Neu: Dots im The Leo Grand



Französisch-asiatische Fusion-Küche wird seit kurzem im "Dots at the Leo Grand" serviert. Das Luxushotel Leo Grand befindet sich mitten im ersten Bezirk (Bauernmarkt). Am Schanigarten wird laut Instagram noch gearbeitet, drinnen ist aber so weit alles fertig. Weiß und Schwarz dominieren das Interieur, an den Wänden hängen Bilder aus den Kunstsammlungen der Chefitäten Martin Ho und Martin Lenikus, dem auch die Lamée-Rooftopbar gehört. Blickt man von den Wänden wieder zurück in die Speisekarte, findet man dort neben Beef Tartar mit Sanddorn ein ganzes Hendl mit Honig und Chili-Sauce glasiert und Wagy-Miyazaki-Beef mit Sardellen. Auch das Dots-Sushi gibt's.

www.theleogrand.com/leos-restaurant-bar

Foto: Dots at The Leo Grand

Genusswelten im MQ

25 Aussteller präsentieren ihre kulinarischen Highlights am 11. und 12. Juni im Museumsquartier in Wien. Cocktails, BBQ, Delikatessen, Feinkost und Eis wird es geben. Acht Euro ist Eintritt, am Samstag kann man die Genusswelten von 11 bis 20 Uhr besuchen, am Sonntag ist bereits um 17 Uhr Schluss.



www.genusswelten.at

Kattus feiert 165. Geburtstag mit Pop-up

Am Freitag, 10. Juni, macht die Sektkellerei Kattus einen "Pop-up-ab-Hof-Verkauf", wie es in der Presseaussendung heißt. Viele Bindestriche sind das, noch mehr Sekt dagegen gibt es zum Ausprobieren im Sektkeller im 19. Bezirk, wo unter anderem seltene Jahrgänge ausgeschenkt werden. Zwischen 14 und 18 Uhr findet das Ganze statt. (rec, 9.6.2022)



www.kattus.at