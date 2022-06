Helmut Kern war seit 2019 Vorsitzender des Öbag-Aufsichtsrats. Foto: APA/HERBERT-PFARRHOFER

Wien – Helmut Kern gibt seinen Job als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Österreichischen Staatsholding Öbag auf. Seine Funktion endet mit der kommenden Hauptversammlung am 29. Juni, der Abschied erfolgt im Einvernehmen mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), teilte die Öbag am Dienstag mit. Sie vertritt die Interessen der Republik bei teilstaatlichen Unternehmen wie Post, Telekom Austria und OMV.

Finanzministerium wird Nachfolger vorschlagen

"Ein Nachfolger wird seitens des Finanzministeriums als Eigentümervertreter für die Wahl in der kommenden Hauptversammlung vorgeschlagen werden", erklärte die Staatsholding. Name wurde keiner genannt, Gründe für den Abgang Kerns auch nicht.

Kerns Bestellung erfolgte im Februar 2019. Der Unternehmensberater wurde damals unter Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) berufen. Er war zuvor Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Wien und stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrats der Uni Wien. Mit seiner Berufung an die Spitze des Kontrollorgangs erfolgte auch die Umbenennung der Staatsholding von Öbib in Öbag. (APA, 7.6.2022)