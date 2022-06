Foto: Sky

Wien – Der Pay-Konzern Sky hat hat seinen Streamingdienst Ticket in "Wow" umbenannt, allerdings nur in Deutschland. In Österreich bleibe Sky X als Streaming Dienst unverändert bestehen, hieß es auf Anfrage bei Sky Österreich.

"Wow" liefert in Deutschland laut Sky Serien, Blockbusterfilme und Livesport. Mit dem neuen Namen gehen auch günstigere Einstiegspreise zum Neustart einher.

Das deutsche Serienpaket etwa mit "Babylon Berlin", "Das Boot" und HBO-Produktionen wie "House of the Dragon" kostet zum Neustart 7,99 Euro im Monat statt bisher 9,99. Film und Serie gibt es für 9,98 statt 14,99 Euro im Monat. Sky verspricht eine Preisgarantie während der Vertragslaufzeit. Das Live-Sport-Abo kostet 29,99, auf Jahresbasis 24,99.

Das deutsche Angebot gilt für die Parallelnutzung auf zwei Geräten. (red, 7.6.2022)