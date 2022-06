Wer kein Ticket mehr für eines der drei Bilderbuch-Konzerte ergatterte, kann sein Glück bei den Stones versuchen. Das kostet aber: 130 Euro aufwärts! Foto: Hendrik Schneider

Wien – Als Eröffnungsact für ihr Konzert in Wien laden die Rolling Stones die Band Bilderbuch ein, wie am Dienstag bekannt wurde. Anlässlich ihres 60-jährigen Bandjubiläums macht die britische Rockband mit ihrer Europatour "Sixty" am 15. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion Station, die österreichischen Kollegen dürfen dabei als "Special Guest" auftreten. Die drei Bilderbuch-Konzerte im Mai zum neuen Album "Gelb ist das Feld" waren restlos ausverkauft.

Auf Ö3 verriet Veranstalter Ewald Tatar, dass die Entscheidung sogar von Mick Jagger persönlich getroffen wurde: "Das ist bei den Stones immer Chefsache." Als deren Support-Act traten in der Vergangenheit bereits prominente Künstler wie Prince, Eric Clapton oder Metallica auf. Auf ihrer Tour spielt statt dem 2021 verstorbenen Charlie Watts Darryl Jones am Schlagzeug. Mit einer spektakulären Live-Show samt gigantischen Videoscreens werden die Stones auch in Wien erwartet. (red, 7.6.2022)