Phänomen Arnautovic. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

1. Endlich hundertstellig! Als dritter ÖFB-Spieler nach Andi Herzog und Aleksandar Dragovic. Weltweit sind's schon 590 im Hunderterklub. Shampoo, dass die Fifa noch einen Überblick hat!

2. Das 1:2 gegen Dänemark war Markos 61. Heimländerspiel, damit ist er schon mal ÖFB-Rekord-Heimspieler.

3. Gelingt gegen Frankreich sein 31. Heimsieg, stellt er die Bestmarke von Aleksandar Dragovic ein und darf sich auch ÖFB-Heimrekord-Spieler nennen.

4. Brückner, Constantini, Ruttensteiner, Koller, Foda – Ralf Rangnick ist schon sein 6. Teamchef. Am meisten verdankt er Marcel Koller – nämlich 51 Länderspiele.

5. Mit 16 Toren war er Topscorer von Franco Foda, elf Tore schoss er für Koller, fünf für Constantini. Gleich im ersten Spiel, wie für Rangnick, hatte er für keinen getroffen.

6. 15 Jahre ohne Unterbrechung spielt er im Nationalteam. Andi Herzog hat sogar 16 geschafft? Packt er auch noch!

7. So intensiv wie 2016 mit zwölf Spielen war kein anderes Länderspieljahr.

8. 2009 und 2020 waren's nur zwei Länderspiele. Einmal war Corona schuld, einmal Constantini, der 2011 über weitere Einberufungen meinte: "Er müsste sich total ändern."

9. Zwischen 2013 und 2018 war er in 31 Länderspielen hintereinander unverzichtbar. Nur sechs ÖFB-Teamspieler kamen auf noch längere Serien.

10. 19 seiner 33 Tore erzielte MA7 in Heimspielen – nur Polster (26), Herzog und Hof (je 20) mehr.

11. Achtmal ließ er die Fans im Happel-Stadion über ein Tor jubeln.

12. Mit sechs Toren ist er Topscorer in Klagenfurt-Länderspielen.

13. Mit drei Toren ÖFB-Torrekordler in Innsbruck.

14. "Einfach nur lächerlich" fand er die rote Karte beim 1:2 in Schweden 2013. Sie machte ihn zu einem von 24 Rot-Sündern im ÖFB-Team.

15. Siebenmal sah er Gelb? Eh brav.

16. Fünfmal trat er zum Elfer an, fünfmal hat er verwertet. Eine längere 100-Prozent-Quote hat keiner. "Wenn ich was mache, dann nicht 08/50."

17. Gegen Kroatien war er zum 6. Mal Kapitän, zum 5. Mal folgte mindestens ein Tor von ihm und ein Österreich-Sieg. Nur die Premiere in Bosnien ging 0:1 daneben. Dafür musste Dzeko nachher zahlen.

18. 16 seiner 33 Tore servierte er in acht Doppelpacks. ÖFB-Rekord! Von wegen Toni "Doppelpack".

19. 2019 machte er (gegen Mazedonien und Lettland) zwei Doppelpacks in Serie.

20. Für seinen schnellsten Doppelpack brauchte er 2018 beim 3:0 gegen Slowenien 15 Minuten.

21. Sein frühestes Tor gelang ihm 2016 beim 2:1 gegen Malta nach 3:30 Minuten.

22. Auf sein spätestes Tor ließ er im November 2021 beim 4:1 gegen Republik Moldau 90+4 Minuten warten.

23. In 67 Bewerbsspielen schoss Marko 25 Tore (0,37 pro Spiel), in 33 Freundschaftsspielen traf er achtmal (0,24).

24. Bei seinem Debüt trug Marko das einzige Mal die Rückennummer 8, danach durfte es zehnmal die 11 sein, ehe er am 2. September 2011 beim 2:6 in Deutschland erstmals seine 7 trug, die er seither in 89 Spielen nicht mehr hergab.

25. 74-mal trug er das rote Teamtrikot (33 Siege, 17 Remis, 24 Niederlagen) und erzielte darin 21 Tore (0,28 im Schnitt). In 20 Spielen in Weiß-Schwarz (10-4-6) gelangen ihm neun Tore (im Schnitt 0,45). Zweimal spielte er in Schwarz-Türkis (zwei Siege, ein Tor), gegen Dänemark zum 4. Mal ganz in Schwarz (1-0-3, 2 Tore).

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

26. Am häufigsten wurde er als Stoke-Spieler eingesetzt (34-mal), am seltensten, als er bei Twente unter Vertrag stand (fünfmal).

27. Seine Tore teilte er auf West Ham (9), Stoke (8), Werder (7), Schanghai (3) und Bologna (6) auf.

28. 50 seiner 100 Spiele spielte er durch, elfmal wurde er ein-, 39-mal ausgewechselt.

29. In 25 Spielen hat er angeschrieben – nur Polster und Krankl öfter.

30. Als er am 8.10.2010 gegen Aserbaidschan sein erstes Tor erzielte, war er der 292. Torschütze in der Geschichte des ÖFB.

31. Insgesamt brauchte er 299 Minuten, bis ihm im 6. Länderspiel das erste Tor gelang.

32.14-mal sorgte er für das erste Tor des ÖFB-Teams.

33. Neunmal war er für das 1:0 zuständig.

34. 21 Länderspiele absolvierte er jenseits der 30 – nur 14 Feldspieler mehr.

35. Er feierte 46 Siege, nur Aleksandar Dragovic mehr (50).

36. Seine 21 Remis übertrifft nur Andi Herzog (23).

37. Gegen die Dänen setzte es seine 33. Niederlage.

38. Er ist einer von nur zwei Markos (mit k) im ÖFB-Team – der andere war Marko Stankovic (wenn man von Rupert Marko absieht).

39. Im Schnitt machte er bisher 1,59 Punkte pro Spiel.

40. Dänemark war die 45. Nation, gegen die er antrat. Am häufigsten spielte er gegen Moldau und Schweden, je sechsmal.

41. Seine 33 Tore schoss er gegen 19 verschiedene Länder. Nur Polster mehr.

42. Am häufigsten traf er gegen Republik Moldau und Israel (je viermal).

43. Seine 13 Tore in EM-Qualifikationsspielen werden nur von Toni Polster (15) getoppt.

44. In WM-Qualifikationsspielen hält er bei neun Toren (Platz fünf im ÖFB-Ranking).

45. Sein einziges Tor bei einer EM-Endrunde schoss er beim 3:1 gegen Nordmazedonien.

46. Das 1:0 in Kroatien war sein zweites Tor in der Nations League, nur "Gregerl" hat drei.

47. "Für mich ist es gleichgültig, ob ich ein Tor auflege oder eine Auflage mache." Das Ergebnis: 25 Assists.

48. Elf Tore schoss er als Ü-30-Spieler (nur Polster, Janko und Herzog mehr).

49. Sein Debüt feierte er im Alter von 19 Jahren, fünf Monaten und 23 Tagen.

50. Bei seinem 100. Länderspiel zählte er 33 Jahre, einen Monat, 19 Tage.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

51. Bei seinem ersten Tor 21 Jahre, fünf Monate und 20 Tage.

52. Bei seinem bisher letzten Treffer war er 33 Jahre, einen Monat, 16 Tage alt. "Bitte nicht alt sagen!" 17 ÖFB-Torschützen waren noch … betagter.

53. Sein erstes Länderspiel bestritt er am 11.10.2008, als er beim 1:1 auf den Färöer für Marc Janko eingewechselt wurde.

54. Sein erstes Länderspiel von Beginn an folgte am 11.2.2009 (0:2 gegen Schweden). Nach 78 Minuten machte er Andi Ulmer Platz.

55. Bei seinem ersten Länderspiel über 90 Minuten, dem 3:0 gegen Aserbaidschan im Oktober 2010, erzielt er seinen ersten Doppelpack.

56. Von den 25 Spielen, in denen er traf, endeten 18 mit Siegen, drei remis und vier mit Niederlagen.

57. Nur zwei Tore erzielt er als Joker. Beim 1:1 gegen Finnland (2017) und beim 3:1 gegen Nordmazedonien (Euro 2020).

58. Seine höchsten Heimsiege waren die 6:0-Erfolge gegen Färöer (2013) und Lettland (2019, zwei Tore).

59. Zu seinem höchsten Auswärtssieg, dem 5:0 gegen Liechtenstein, steuerte er 2015 einen Treffer bei.

60. Auch beim 4:4 gegen Belgien, seinem höchsten Remis, trug er sich in die Schützenliste ein.

61. Sein Tor beim 2:6 gegen Deutschland (2011) war Kosmetik für seine höchste Niederlage.

62. Die längste Durststrecke ohne Tor währte 22 Spiele (vom 1.6.2012 bis zum 27.3.2015).

63. Bisher hatte er 99 verschiedene Mitspieler an seiner Seite.

64. Am häufigsten stand er mit "Bruder" David Alaba auf dem Platz (73-mal). Kein Duo in der ÖFB-Geschichte hat häufiger zusammen gespielt.

65. Arnies Einser-Garnitur: Almer (32 Spiele), Hinteregger (54), Prödl (48), Dragovic (71), Fuchs (43), Sabitzer (44), Baumgartlinger (61), Ilsanker (45), Alaba (73), Janko (52), Arnautovic (100).

66. Am kürzesten hatte Christoph Saurer die Ehre: zwei Minuten.

67. Seine flüchtigste Elf: Pentz (48 Minuten), Stangl (21), Friedl (32), Ullmann (3), Hierländer (31), D. Ljubicic (32), Liendl (10), Saurer (2), M. Stankovic (19). Kienast (9), Arnautovic (7.884).

68. Der Mitspieler, mit dem er am meisten gewonnen hat: Aleksandar Dragovic, 35 Siege.

69. Am häufigsten remisiert hat er mit David Alaba, 15-mal.

70. Und verloren? Auch mit David Alaba, 27-mal.

71. Der Mitspieler, mit dem er alle Spiele gewonnen hat: Jörg Siebenhandl, zwei.

72. Mitspieler, mit denen er am häufigsten gespielt und nie verloren hat: Moritz Bauer und Philipp Lienhart (je fünf Siege, ein Remis).

73. Die Elf der Unbesiegbaren: Stankovic (3 Spiele); M. Bauer (6), Lienhart (6), Trauner (2), Ranftl (2), Grüll (3), Grbic (2), Arnautovic, Djuricin (2), Hosiner (2), Bürger (2).

74. Mitspieler, mit dem er alle Spiele verloren hat: Jürgen Säumel, 3.

75. Mit ihnen gab's nichts zu gewinnen: Gratzei (3 Spiele); Hölzl (3), Stranzl (3), Aufhauser (2), A. Ibertsberger (2), Demir (2), Säumel (3), Korkmaz (2), Royer (2), Kalajdzic (2), Arnautovic.

Foto: APA/AFP/POOL/JUSTIN TALLIS

76. Sein ältester Mitspieler war René Aufhauser (Jahrgang 1976), sein jüngster Yusuf Demir (Jahrgang 2003).

77. Die meisten seiner Torvorlagen verwertete Marc Janko (4).

78. Von Marcel Sabitzer erhielt er die meisten Torvorlagen (4).

79. Die Torhüter, die er am häufigsten bezwungen hat: Marciano (Israel), Namasco (Moldau) und Dimitrievski (Nordmazedonien), je dreimal.

80. Der Torhüter, gegen den er am häufigsten gespielt hat, ohne zu treffen: Andreas Isaksson (Schweden, fünfmal).

81. Gegenspieler, gegen die er am häufigsten gespielt und immer gewonnen hat: Artur Ionita und Radu Ginsari (beide Republik Moldau, fünfmal).

82. Gegenspieler, gegen die er am häufigsten gespielt und nie gewonnen hat: Gareth Bale und Ben Davies (beide Wales, viermal).

83. Gegenspieler, gegen die er am häufigsten gespielt und immer verloren hat: Philipp Lahm, Thomas Müller, Toni Kroos, Miroslav Klose (alle Deutschland), Gökhan Gönül und Nuri Sahin (beide Türkei, alle dreimal).

84. Im Schnitt schießt Marko alle 239 Minuten ein Tor.

85. Fünfmal traf er in zwei Spielen hintereinander, nie öfter.

86. Fünfmal war er bester ÖFB-Torschütze eines Länderspieljahres (nur Polster, Krankl, Studnicka öfter).

87. Seine besten Jahre waren 2019 und 2021 mit je sechs Toren.

88. Gar nicht getroffen hat er 2008, 2009, 2013, 2014 und 2020.

89. Die meisten seiner Länderspiele bestritt er in Wien: 44.

90. Die meisten Auswärtsspiele absolvierte er in Chisinau (drei).

91. Sein kürzester Einsatz dauerte neun Minuten – beim Debüt.

92. Sein längster Einsatz dauerte – beim Euro-Aus gegen Italien – 97 Minuten.

93. "Ohne Ball am Fuß ist mein Kopf kaputt." Also erzielte er 21 Tore mit dem rechten Fuß, sechs mit dem linken – und fünf mit dem Kopf.

94. Seine längste Teampause dauerte elf Spiele (von 1.4.2009 bis 8.10.2010).

95. Seine längste Niederlagenserie dauerte fünf Spiele (November 2010 bis September 2011).

96. Ohne Sieg blieb er einmal sieben Spiele lang (0-2-5, von Oktober 2010 bis Oktober 2011).

97. Sieben Spiele währte auch seine längste Siegesserie (von Oktober 2017 bis Juni 2018).

98. Ohne Niederlage waren es sogar acht Spiele (7-1-0 von September 2017 bis Juni 2018).

99. Übers Jahr verteilte er seine Tore so: Oktober neun (in 19 Spielen), März acht (17), Juni sechs (19), September fünf (18), November drei (18), Februar eines (4), Mai eines (3). Nur in seinen einzigen April- und Augustländerspielen ging er jeweils leer aus.

100. Österreichs Bilanz in den 33 Länderspielen, die Marko Arnautovic seit seinem Debüt verpasste, lautet: 15-3-15. Der Punkteschnitt ohne ihn (1,45) ist also kaum geringer als mit ihm. Vielleicht ist das eine Begründung: "Ich steh auch hinter meiner Mannschaft, und das bis zum letzten Tropfen." (Horst Hötsch, 8.6.2022)