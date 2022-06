Ihre Hände können nicht nur leuchten: Iman Vellani ist "Ms. Marvel" in der neuen Superhelden-Riege bei Disney+. Foto: Disney+/Universal Studios/ Amblin Entertainment

"Ms. Marvel" ist ab Mittwoch der Neuzugang im Universum der Marvel-Superhelden, für die vielen Eigeweihten kurz nur MCU genannt, zu sehen auf Disney+. Sie ist die Erste in der Riege aus der muslimischen Community, sie hat einen komödiantischen Fokus auf Teenager, und sie nimmt sich dabei selbst nicht sooo ernst.

Das Armband der Uroma

Und eigentlich ist Protagonistin Kamala Khan, gespielt von Iman Vellani, mit ihren 16 Jahren vor allem ein Fan von Captain Marvel und will am Cosplay-Wettbewerb in der Stadt teilnehmen. Ihre Eltern aus der pakistanischen Community finden das nicht so gut, Kamala geht natürlich trotzdem hin im selbstgenähten Outfit. Und weil ihre vom besten Freund Bruno (Matt Lintz) gebastelten Glimmerhandschuhe dann doch verlorengehen, nimmt die junge Dame ein Armband ihrer Uroma aus Pakistan mit zum Auftritt.

Das gute Erbstück bringt – surprise, suprise – die Hände zum Leuchten, und wie sich so rasch wie naturgemäß herausstellen wird, nicht nur das. Superkräfte retten alsbald junges Leben.

Und weil Youtube auch schon erfunden ist, erfährt auch noch die darob wenig erfreute Parentalgeneration, dass sich ihre Tochter zur Avengers-Convention geschlichen hat.

Wöchentlich neu auf Disney+ ab 8. Juni.

Ein Vorgeschmack:

Marvel Entertainment

(red, 7.6.2022)