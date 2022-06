Auch wenn die Covid-19-Maßnahmen so weit aufgehoben sind, dass ein uneingeschränkter Theatergenuss wieder möglich ist: Die österreichischen Theater beklagen in den letzten Monaten einen massiven Publikumsschwund.

Kein seltener Anblick: In heimischen Theatern bleiben aktuell viele Sitze leer. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die Auslastung der heimischen Theater bleibt deutlich hinter den Prä-Pandemie-Zeiten zurück, ist teils sogar – im Falle des Volkstheaters – auf nur noch 47 Prozent gesunken. Dafür verantwortlich gemacht wird laut einer STANDARD-Analyse von Uwe Mattheiß unter anderem, dass sich der Kulturgenuss in der Pandemie gewandelt hat und der "Rückzug ins Private" durch Lockdowns und Homeoffice nicht einfach reversibel ist. Kritik geht demzufolge auch in Richtung eines mangelnden Angebots an den Spielstätten und einer wenig attraktiven Programmgestaltung. Und wer nach wie vor eine Ansteckung mit Covid-19 befürchtet, meidet Theater als geschlossene Räume, in denen man doch recht nahe nebeneinander sitzt.

Warum gehen Sie (nicht) mehr ins Theater?

Waren Sie seit Beginn der Corona-Krise im Theater? Wie oft besuchen Sie eine solche Kulturstätte – und aus welchem Grund tun Sie dies vielleicht seltener als früher? Sind Sie mit dem Programm zufrieden, das auf den heimischen Bühnen geboten wird? Was müsste passieren, damit Sie sich häufiger eine Vorstellung ansehen? Berichten Sie im Forum! (dahe, 9.6.2022)