Schur Flexibles ist auf flexible Verpackungen spezialisiert. Foto: schur / david payr

Wien – Die B&C-Gruppe trennt sich von ihrer 80-Prozent-Beteiligung am Verpackungshersteller Schur Flexibles mit Sitz in Wiener Neudorf. "Der Ausstieg erfolgt, nachdem von B&C bei Schur Flexibles massive Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen der Vorjahre und grobe Verfehlungen durch ehemalige Manager entdeckt wurden", teilte die Gruppe am Dienstag mit. Erworben hat sie die Anteile im Vorjahr vom US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmen Lindsay Goldberg.

Gegen das ehemalige Schur-Management seien inzwischen Strafverfahren wegen mehrerer Straftatbestände eingeleitet worden, schreibt B&C in einer Aussendung und spricht von einem weit überhöhten Kaufpreis, den man bezahlt habe. "B&C sieht sich als Käuferin getäuscht und als Opfer eines Betrugsfalles", lässt B&C wissen.

Anteilsübertragung

Um die notwendige Rekapitalisierung und Restrukturierung der Finanzen und Kredite von Schur Flexibles zu ermöglichen, übertrage B&C ihre Anteile an Schur Flexibles an eine neue Eigentümergruppe rund um das US-amerikanische Investmenthaus Apollo und andere Schur-Gläubiger. Eine diesbezügliche Vereinbarung sei am 4. Juni in Frankfurt/Main unterzeichnet worden. Das Closing der Vereinbarung werde im Herbst 2022 erwartet.

Schadenersatz wird geprüft

"Darüber hinaus wird die B&C-Gruppe versuchen, den Schaden, der ihr durch die im Raum stehenden Bilanzfälschungen und sonstigen strafbaren Handlungen der verschiedenen Beteiligten entstanden ist, durch Schadenersatzansprüche und bestehende Garantie-Versicherungen einzubringen. Weitere rechtliche Schritte auf Basis der laufenden Aufarbeitungen sind aus B&C-Sicht wahrscheinlich", teilte das Unternehmen, das Mehrheitsbeteiligungen auch an Lenzing, Amag und Semperit hält, mit.

B&C hatte die Übernahme der Schur Flexibles im Mai 2021 kundgetan. 20 Prozent von Schur hält weiter Lindsay Goldberg. Die 2012 gegründete Schur-Gruppe hat nach etlichen Zukäufen 22 Produktionsstandorte in Deutschland, Finnland, Dänemark, Schweden, den Niederlanden, Polen, Slowakei, Griechenland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Insgesamt beschäftigt Schur Flexibles gut 2000 Personen und hatte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 540 Millionen Euro.

(red, 8.6.2022)