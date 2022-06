Wenn Unternehmen den "Pride Month" für sich nutzen, gilt es, genauer hinzuschauen: Wie glaubwürdig sind die Regenbogen-Produkte? Die Kooperation von Popikone Cher und Modedesignerin Donatella Versace dürfte hingegen erfreut aufgenommen werden: Die beiden Frauen gelten als Ikonen der LGBTQ-Community.

Die Kollektion wird in Anlehnung an "Fendace", die letztjährige Kooperation der Marken Fendi und Versace, unter dem Namen "Chersace" verkauft: Sie besteht aus schwarzen T-Shirts, einer Baseballmütze und Socken, die mit dem regenbogenfarbigem Medusenhaupt bedruckt sind und kosten zwischen 80 und 300 Euro. Ein diamantverziertes Oberteil ist für über 3.000 Euro zu haben. Ein Teil des Erlöses soll an die Organisation "Gender Spectrum" gehen.

Beworben wird die Kollektion in einem Video mit dem Musiker Jake Bongiovi, Sohn von Jon Bon Jovi und Freund von "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown. (red, 8.6.2022