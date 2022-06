Klotzen statt kleckern. Warum den Eindruck vermitteln, man ließe sich die Neuheiten im Jahreslaufe mühsam aus der Nase ziehen, wenn man alles mit einem großen Paukenschlag ans Licht der Öffentlichkeit bringen kann? Wayne Griffiths, der Engländer an der Spitze von Seat und Cupra, ist überhaupt ein Typ, der das offensive Leben liebt, die große – und ein bisschen auch die symbolische – Geste, und so war es nur logisch, den dreigestirnig untermalten Blick in die nahe Zukunft dort zu zelebrieren, wo vor vier Jahren alles begann, wo die junge Marke aus der Taufe gehoben wurde: auf dem Areal der alten Rennstrecke Terramar.

Das neue Cupra-Trio: Tavascan, Terramar und Urban Rebel. Foto: Cupra

Dreigestirnig, weil er im Rahmen des "Unstoppable Impulse Events" gleich drei neue Serienmodelle auf die Bühne rollen ließ – "neue Helden für eine neue Ära" –, von denen das kleinste die größte Aufmerksamkeit erregte, dazu unten mehr. Davor noch lassen wir Jorge Díez, lange in Diensten von Audi und seit Dezember 2020 Chefdesigner von Seat und Cupra, erläutern, dass und warum die Dreizahl auch anderweitig auftaucht: als neue Cupra-Lichtsignatur aus drei Dreiecken, die für das Auge aus der Ferne wiederum ein einziges solches ergeben.

Die dynamische drei

"Schon Kinder spielen mit nur drei geometrischen Grundformen herum: Kreis, Quadrat und Dreieck. Nur Letzteres vermittelt das Maß an Dynamik, das wir mit unserer jungen Marke vermitteln möchten", hatte er in einem Plausch vor Beginn der Veranstaltung skizziert.

Kleiner Typ ganz groß: 2025 rollt der Urban Rebel vor, erster Konzernbeitrag auf der batterieelektrischen Kleinwagenarchitektur. 4,03 Meter kurz, knackig und reichlich progressiv, auch innen, Fronttriebler mit bis zu 166 kW und 440 km Reichweite. Foto: Cupra

Ja ja, jung und dynamisch, wer möchte das nicht sein, das signalisiert Siegeslaune, Aufbruchstimmung, Willen zum Erfolg. Dass Cupra – 2018 offensiv aus der Motorsportecke zur Submarke befördert, besser als defensiv die Motorsportabteilung zusperren, probieren geht über studieren – bisher eine echte Erfolgsgeschichte war, stärkt Griffiths’ Position im gerne unbarmherzigen VW-Konzern. Hat die spanische Abteilung im zweiten Corona- und Halbleiterkrisenjahr 2021 doch insgesamt rot bilanziert. So was sieht man in Wolfsburg gar nicht gerne.

100.000 Cupras

Jedenfalls, Cupra als Marke zwischen Masse und Premium zu positionieren, mit progressivem Image, das ist bisher überraschend gut gelungen, und das "in Zeiten, wo viele alte Marken verschwinden" (Griffiths), aber schließlich gelte: "Kein Traum ist zu groß." Der Formentor, erster eigenständiger Cupra überhaupt, "mit 100 Prozent Cupra-DNA", hat sich seit seinem Start im Jahr 2020 schon über 100.000-mal verkauft, künftig sollen eine halbe Million Cupras pro Jahr glückliche Kundinnen und Kunden finden, bis runter nach Australien, das soeben als Absatzmarkt hinzugekommen ist, und mit der Aussage, dass man ab 2030 zu einer reinen Elektromarke werde, ist der Weg bis zum Ende des Jahrzehnts vorgebahnt.

Und so sieht der Urban Rebel von hinten aus. Foto: Cupra

Die drei gezeigten Fahrzeuge debütieren schon bis Mitte des Jahrzehnts: Der Elektro-SUV Tavascan, der Terramar, der sich mit 4,50 Meter Länge über dem Formentor positionieren und als Plug-in-SUV der letzte verbrennungsmotorisch betriebene Cupra sein werde (für beide ist als Marktstart 2024 avisiert) sowie der, traraaa, Urban Rebel.

Recht futuristisch ist der Innenraum. Foto: Cupra

Offiziell so sparsam, dass man sogar das Leerzeichen dazwischen eliminiert, schreibt sich nämlich UrbanRebel, handelt es sich hierbei um den ersten Beitrag auf der MEB-Small-Plattform, mit der der VW-Konzern dem Ruf nach leistbaren Klein-Elektroautos nachkommen will. Laut Griffiths sei dies "das größte Projekt für unsere Firma in den nächsten Jahren, der Schlüssel für unsere Transformation zur Elektromarke", denn die Katalanen leisten maßgebliche Entwicklungsarbeit für MEB-Small.

Stadtrebell aus Martorell

Jedenfalls rollt der sympathische, innen wie außen recht progressiv designte Kleine, der in Martorell gebaut werden wird und von dem sich trotzdem nicht recht erschließen will, was an ihm rebellisch sein soll, 2025 auf die Straßen dieser Welt. 4,03 Meter kurz ist er, mit vier Radnabenmotoren ausgestattet – nein, reingefallen: mit Frontantrieb und bis zu 166 kW (226 PS) stark. Aus dem Stand ist der Stadtrebell in 6,9 Sekunden auf 100 km/h, na hoffentlich bekommt man da nicht gleich unliebsamen Kontakt mit der Exekutive, und die Reise soll bis zu 440 km weit gehen. Da sind also mehr als nur Rundfahrten in der heimischen Urbs drinnen. (Andreas Stockinger, 8.6.2022)