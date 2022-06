Champion gewann in den Eastern Conference Finals 4:1 und stellte auf 2:2 in der Serie

Viel Betrieb vor dem Tor der New York Rangers Foto: IMAGO/Douglas R. Clifford

Tampa (Florida) – Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in den Eastern Conference Finals der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die New York Rangers zum 2:2 ausgeglichen. Das Team aus Florida gewann am Dienstag Spiel vier der "best of seven"-Serie mit 4:1 und damit auch das zweite Heimspiel.

Pat Maroon (3.), Nikita Kutscherow (34.) und Steven Stamkos (45.) brachten den Champion der vergangenen zwei Jahre mit 3:0 in Führung. Dank Artemi Panarin (57./PP) schöpften die Rangers im Finish noch einmal Hoffnung, Lightning-Torhüter Andrej Wasilewskij hielt aber den Sieg fest.

Der Sieger der Serie trifft im Finale um den Stanley Cup auf Colorado Avalanche. (APA, 8.6.2022)

NHL-Ergebnis von Dienstag – Finale Eastern Conference (best of seven):

Tampa Bay Lightning – New York Rangers 4:1 – Stand in der Serie 2:2.