Die Vorteile einer Beziehung genießen, ohne in einer festen Beziehung zu sein – ja, das geht. In einer Form nennt sich das friends with benefits, auf Deutsch Freundschaft plus. Die Benefits oder das Plus sind klar: Man ist mit einer Person gut befreundet und hat auch noch Sex.

Dieses Beziehungskonzept ist wahrlich nichts Neues, nur der Begriff und die Diskussion darüber sind erst in den vergangenen Jahren so richtig entstanden. Magdalena Ségur-Cabanac ist Psychotherapeutin, Paar- und Sexualtherapeutin in Wien und weiß, dass für viele Personen eine Freundschaft plus eine erfüllende Beziehung sein kann und dass es selbst nach langer Freundschaft immer noch passiert, dass man mehr voneinander möchte. (red, 14.6.2022)

