Laut der Berliner Polizei halten Einsatzkräfte den Mann, der gefahren sein soll vor Ort fest.

Foto: imago images / Marius Schwarz

Berlin – In der westlichen Berliner Innenstadt ist Mittwochfrüh ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Es soll einen Toten geben. Mindestens 30 Menschen sollen verletzt sein, sagte ein Sprecher der Bundeshauptstadt-Feuerwehr. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall Mittwochfrüh nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm ereignet haben. Nach dpa-Informationen könnte es sich um einen Lastwagen gehandelt haben. Der mutmaßliche Lenker wurde von der Polizei festgenommen.

"Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest", gab die Berliner Polizei auf Twitter bekannt. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall nahe der Gedächtniskirche und dem Ku'damm ereignet haben.

Der Schauplatz lag in der Nähe des Ortes eines tödlichen Angriffs am 19. Dezember 2016, als Anis Amri, ein gescheiterter tunesischer Asylbewerber mit islamistischen Verbindungen, einen Lastwagen entführte, den Fahrer tötete und ihn dann auf einen überfüllten Westberliner Weihnachtsmarkt pflügte. Elf Menschen starben in den Trümmern, einige Jahre später erlag ein 49-Jähriger den Spätfolgen einer Verletzung, die er erlitten hatte, als er den Opfern zu Hilfe eilte. Er wird als 13. Todesopfer des Anschlags eingestuft. (APA, 8.6.2022)