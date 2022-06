In dieser Galerie: 3 Bilder Ein Foul von Nico Schlotterbeck mit Folgen. Foto: IMAGO/PA Images Harry Kane trat gegen Manuel Neuer an und traf ... Foto: Reuters/Lee Smith ... zum 50. Mal für die Three Lions. Foto: REUTERS/Heiko Becker

Den legendären WM-Helden Bobby Charlton hat Harry Kane überholt – und der historische Rekord von Wayne Rooney ist nur noch drei Treffer entfernt: Nach seinem 50. Länderspieltor stand der Stürmer von Tottenham Hotspur in England wieder einmal im Mittelpunkt. Doch Teammanager Gareth Southgate war es nach dem 1:1 (0:0) gegen den Erzrivalen Deutschland viel zu wenig, seinen Kapitän auf dessen beeindruckende Trefferquote zu reduzieren.

Das Jubiläumstor werde in den Medien "natürlich das Zentrum der Geschichte sein", sagte Southgate, aber entscheidend sei für ihn, wie Kane "die Mannschaft führt, wie er presst! Die Leute sagen, er lasse sich zu tief fallen, aber das ist so wichtig. Er schafft damit Räume, er nimmt uns Druck. Das ist so ein wichtiger Teil des Spiels".

Genauso wie seine Tore. Der DFB-Auswahl verdarb der 28-Jährige in München den Sieg mit einem platziert und eiskalt verwandelten Elfmeter (88.). "Sein Abschluss ist außergewöhnlich", lobte Southgate seinen Torgaranten: "Er vertraut seiner Technik unter größtem Druck, unser Glaube in ihn ist unerschütterlich." Dass Kane vor dem Elfer selbst gefoult worden war, unterstrich dessen immense Bedeutung für die Three Lions.

Für Kane selbst war es ein besonderer Moment im 71. Länderspiel. "50 Tore für England. So, so stolz. Schätze jedes einzelne und nimm es nicht als selbstverständlich hin", schrieb er gewohnt bescheiden bei Twitter, hakte das beherrschende Thema auf der Insel jedoch genauso schnell ab: "Wichtiger Auswärtspunkt gegen eine starke Mannschaft. Lasst uns weiterarbeiten." Rekorde warten.

Dass Kane Englands Länderspiel-Bestmarke von Rooney (53 Treffer) überbieten wird, ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch auch in der Premier League ist der Stürmer, dessen Marktwert bei über 100 Millionen Euro liegt, auf dem besten Weg an die Spitze: Mit 182 Toren liegt er noch gleichauf mit Sergio Agüero und hinter Rooney (208). Doch beide haben ihre Karriere beendet – und auf Kane wartet die doppelte Krönung. (sid, 8.6.2022)