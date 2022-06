Im Zuge einer Städtekooperation zwischen Wien und Vancouver entstehen in beiden Städten Wohngebäude in möglichst nachhaltiger Bauweise

An der Stainsbury Avenue 2009–2037 im kanadischen Vancouver soll ab 2023 am "Vienna House" gebaut werden. Es handelt sich dabei um eine Kooperation der Städte Wien und Vancouver. Gleichzeitig wird auch in Wien ein "Vancouver House" entstehen.

Das Vienna House in Vancouver entsteht etwas südlich vom Trout Lake Park neben der Trasse des Sky Train. Visualisierung: PUBLIC Architecture + Communication

Das in der kanadischen Westküstenmetropole geplante Vienna House wird auf einer bisher als Gemeinschaftsgarten genutzten Liegenschaft errichtet, die direkt neben der Sky-Train-Trasse liegt. Die Pläne für das sechs- bis siebenstöckige Gebäude stammen von Public Architecture + Communication.

Das Vienna House wird 123 Sozialwohnungen beinhalten, ein Innenhof ist als sozialer Treffpunkt gedacht. Es soll ein zertifiziertes Passivhaus aus vorgefertigten Modulen mit möglichst hohem Holzanteil werden.



Visualisierung: PUBLIC Architecture + Communication

Die kanadische Regierung, BC Housing und die Vancouver Affordable Housing Agency (VAHA) finanzieren den Bau, das Grundstück stellt die Stadt Vancouver bereit. Bei BC Housing spricht man von einem "Pilotprojekt für leistbares Wohnen in Vancouver". Derzeit ist man seitens der Stadt noch mit der nötigen Umwidmung beschäftigt, ab Sommer 2023 soll gebaut werden.

Visualisierung: OLN

Das in Wien-Donaustadt geplante "Vancouver House" (Bild oben) wird von der Genossenschaft Frieden nach Plänen von Rüdiger Lainer + Partner errichtet. Es entsteht auf einer Liegenschaft in der Waldrebengasse 3, wo sich bis vor kurzem ein Standort von Wien Kanal befand. Der Bau sollte noch heuer starten, ein Termin für den Baubeginn steht aber laut einem Sprecher der Genossenschaft bisher noch nicht fest. Bisher wurden die dort befindlichen Bestandsgebäude noch nicht abgebrochen. Ursprünglich sollte das Vancouver House in Wien eigentlich bis zur Internationalen Bauausstellung IBA_Wien, die in Kürze startet, fertig sein. Die Fertigstellung beider Projekte ist nun für 2024 geplant.

Bei dem Städteaustausch mit Vancouver "exportiert" Wien sein Vier-Säulen-Modell im Wohnbau (mit den Qualitätskriterien Ökonomie, Ökologie, Architektur und soziale Nachhaltigkeit) und will im Gegenzug Know-how im Bereich des Holzbaus und des ökologischen Bauens importieren. (mapu, 10.6.2022)