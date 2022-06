Bei "Roblox" wird Sonic ein eigenes Rennen spendiert bekommen, das von Spielern ausprobiert werden kann. Foto: SEGA

Mit dem Rückenwind des erfolgreichen Kinofilms "Sonic the Hedgehog 2" hat Sega am Dienstag auf ihrem digitalen Fan-Fest Sonic Central auch eine neue Netflix-Zeichentrickserie mit der blauen Ikone angekündigt. "Sonic Prime" soll demnach schon bald über die Bildschirme flimmern, aber bei weitem nicht der einzige Auftritt von Sonic in naher Zukunft sein.

Sonic the Hedgehog

Offene Welten

Kollaborationen werden im Games-Bereich immer wichtiger. Egal ob es um die Integration von Marvel-Helden im "Fortnite"-Universum geht oder die Implementierung von Actionhelden wie Master Chief oder Kratos in Fighting-Games. Sega will in diesem Bereich offenbar neue Maßstäbe setzen und sichtlich in den letzten Monaten die Verhandlungsmuskeln spielen lassen. So wird Sonic nicht nur einen Gastauftritt im Multiplayer-Hit "Fall Guys" feiern, sondern auch im millionenschweren Kreativbaukasten von "Roblox". In Letzterem dürfen Spieler mit der Sonic-Erweiterung in einem Rennen gegen Freunde antreten und so Belohnungen kassieren.

Für Spieler aber wohl noch relevanter ist das kommende Open-World-Spiel "Sonic Frontiers", das erstmals in einem längeren Video präsentiert wurde. Die 3D-Welt darf als Spieler frei erkundet werden, und man findet für die Serie typische Umgebungen, die durchlaufen oder durchrollt werden können. Das Spiel soll für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC erscheinen. Technische Probleme in der Präsentation lassen allerdings auf einen späteren Release als "bald" schließen, wie es die Pressemitteilung waghalsig verspricht.

Auch bei Hardware und Kleidung soll Sonic in nächster Zeit Stilelement werden. Foto: SEGA

Erwähnt wurde auch die Spielesammlung "Sonic Origins", die bereits am 23. Juni, Sonics Geburtstag, erscheinen wird und viele der besten Sonic-Titel inkludiert. Auch dieses Spiel erscheint für alle gängigen Spieleplattformen.

Zum Schluss wurden noch andere Lizenzpartnerschaften verlautbart, etwa mit Getränkeherstellern, Gaming-Zubehör-Firmen und Kleidermarken. Die Marke Sonic steuert damit auf ihren zweiten Frühling zu. Möge die Qualität der Produkte diesen Hype rechtfertigen. (aam, 8.6.2022)