AMS-Vorstand Johannes Kopf.

Foto: APA / Hans Punz

Wien – Das Kurzarbeitsgeld, das derzeit – je nach Einkommen – 80, 85 oder 90 Prozent des Letztbezuges beträgt, wird ab 1. Juli generell auf 90 Prozent erhöht. Diese Sozialpartner-Einigung für die sogenannte Nettoersatzrate gilt bis Ende 2022. Mit der Attraktivierung ist auch eine strengere Kontrolle verbunden. Wer ab nächstem Monat Kurzarbeit braucht, muss vorher ein dreiwöchiges Beratungsverfahren beim AMS absolvieren, in dem Alternativen aufgezeigt werden sollen.

Als Beispiele führte AMS-Chef Johannes Kopf am Mittwoch im Ö1-"Mittagsjournal" den Abbau von Zeitguthaben und Überstunden oder Bildungskarenz an. In Regionen mit hohem Fachkräftemangel könnte auch die Kündigung eine Alternative sein. Wenig Bedarf nach Kurzarbeit werde gesehen, wenn nur einzelne Mitarbeiter dafür gemeldet werden.

Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit rückläufig

Derzeit sind rund 28.000 Personen in Kurzarbeit, bei gleichzeitig fast 140.000 offenen Stellen, die beim AMS gemeldet sind. Wobei es im Wochenvergleich einen Rückgang der Kurzarbeit um 45 Prozent gegeben hat. Darüber hinaus ist auch die Zahl der Arbeitslosen weiter rückläufig: Aktuell sind 302.081 Personen arbeitslos oder in Schulung – um rund 8.000 Personen weniger als in der Vorwoche, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Mehr als 60 Prozent der Kurzarbeitsvoranmeldungen würden mittlerweile die Warenherstellung betreffen, in einst krisengebeutelten Branchen wie dem Tourismus und dem Handel seien die Zahlen nunmehr sehr gering. (APA, 8.6.2022)