Dogecoin–Investor verklagt Elon Musk auf 258 Milliarden US-Dollar

Der Wert der Kryptowährung ist seit Mai 2021 um 86 Milliarden Dollar gefallen. Der Investor will Schadenersatz in dreifacher Höhe, da Musk Dogecoin in einem Schneeballsystem benutzt habe