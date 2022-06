Eigentlich wollte Laina Morris mit ihrem Video nur an einem Wettbewerb teilnehmen, in dem ein satirisches Gegenstück zu Justin Biebers Song "Boyfriend" mit dem Titel "Girlfriend" gesucht wurde. Die Kombination aus gruselig-obsessivem Blick in die Kamera und einem Text, in dem sie darüber erzählt, wie sie ihren Freund auf Schritt und Tritt verfolgt, reichte aber für wesentlich mehr als tausende Zugriffe auf Youtube.

Der Clip mit seinem nicht ganz tonsicheren Gesang machte die junge Frau zu einem Meme, das unter dem Titel "Overly Attached Girlfriend" (übertrieben anhängliche Freundin) bekannt wurde. Bis heute taucht es immer wieder auf, wenn im Netz über Beziehungen gesprochen wird.

Durch dieses "JB Fanvideo" entstand das "Overly Attached Girlfriend"-Meme. Laina

Abschied und kurzes Comeback

Das war im Juni 2012. Noch im gleichen Jahr reihte sie Mashable unter die 15 erfolgreichsten neuen Internetstars. Vor kurzem jährte sich die Veröffentlichung der Aufnahme zum zehnten Mal. Das nahm auch die Protagonistin zum Anlass, darüber zu reden und die versehentlich erschaffene Kunstfigur kurz auferstehen zu lassen.

Das Jubiläumsvideo. Laina

In dem Jahrzehnt ist einiges passiert. Morris versuchte, das Meme zu nutzen, um sich auf Youtube eine größere Präsenz aufzubauen. 1,25 Millionen Abonnenten versammelte sie über die Jahre auf ihrem Kanal. Dennoch verfolgte sie diesen Karrierepfad nicht weiter.

Der Jubiläumsclip stellt ein wohl nur temporäres Comeback dar. Denn schon vor drei Jahren hat die heute 30-jährige Texanerin eigentlich mit Youtube abgeschlossen. 2019 kündigte sie ihren Abschied von der Plattform an und sprach in einem Video über persönliche Probleme wie Stress, Depressionen und Angstzustände.

Schon zuvor hatte sie kaum noch neue Videos veröffentlicht und auch andere Social-Media-Präsenzen praktisch stillgelegt. Einzig ihren Instagram-Account pflegt sie nach wie vor weiter. Von ihrem Bekanntheitsgrad profitierte sie aber trotz des Endes ihrer Youtube-Karriere. 2021 verkaufte sie während des aufkommenden NFT-Hypes ein NFT des "Overly Attached Girlfriend"-Memes um 400.000 Dollar. (gpi, 8.6.2022)