Wien – Ein Pensionist hat in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus offenbar seine Ehefrau und sich selbst getötet. Darauf deutet die Spurenlage hin, berichtete die Polizei am Mittwoch. Am Tatort wurde eine Waffe gefunden.

Entdeckt wurden die Leichen gegen 9 Uhr von Polizisten. Die Heimhilfe hatte diese verständigt, weil das Paar nicht die Wohnungstür geöffnet hatte. Der Mann war 80, seine Frau 79 Jahre alt. (APA, 8.6.2022)