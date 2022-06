Nähe zur Natur, soziale Bindungen, erfüllte Erwartungen – all das beeinflusst, wo wir uns wohlfühlen. Warum ein Umzug trotzdem nicht die alleinige Antwort ist

Besser leben Lebt man besser in der Stadt oder auf dem Land?

Für die einen ist das Wohnen auf dem Land der Inbegriff von Lebensqualität: Hier kennt man die Nachbarn, und Wald, Berge oder Wiesen sind in der Regel nicht weit. Für andere klingt das ziemlich fad: Sie leben gern in der Stadt, wo das nächste Lokal und viele unterschiedliche Freizeit- und Arbeitsmöglichkeiten ums Eck sind. Wo Menschen im Schnitt tatsächlich zufriedener und gesünder leben und woran das liegen könnte, hören Sie in der neuen Folge von "Besser Leben". (red, 9.6.2022)