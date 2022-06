Wird vom lebensmüden Dichter Heinrich umworben: Birte Schnöink als Henriette in Jessica Hausners "Amour Fou", WDR, 0.05 Uhr. Foto: Coop 99

18.30 MAGAZIN

Konkret: Online-Buchungen – praktisch, aber nicht risikolos Welche Fallen bei Internet buchungen lauern können, besonders wenn die Bezahlung im Voraus erfolgt, und wie man solche Probleme vermeiden kann. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Schluss mit Torf – Irlands Ausstieg aus dem Torfabbau Obwohl Irland aus dem industriellen Torfabbau ausgestiegen ist, wird noch immer mit billigem Torf geheizt. Für den Eigenbedarf gilt das Verbot des Klimakillers nämlich nicht. Wie ist ein Abschied vom Torf möglich? Bis 20.15, Arte

20.15 FANTASY

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers (USA 2017, Guillermo del Toro) Die Reinigungsangestellte Elisa (Sally Hawkins) verliebt sich in einen Amphibienmann, der in den 1960er-Jahren in einem Labor der US-Regierung unter qualvollen Bedingungen gehalten wird. Von Guillermo del Toro liebevoll komponiertes Fantasy-Märchen voller Anspielungen auf die Filmgeschichte ebenso wie auf die Realpolitik. Bis 22.45, ProSieben

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Scheitern als Chance – Wie wir aus Fehlern lernen Fehler sind meist mit Angst und Scham besetzt. Dabei zeigt die Forschung: Wir müssen lernen, zu scheitern, um erfolgreich zu sein. Nach der Doku diskutiert Gert Scobel ab 21.00 Uhr mit seinen Gästen zum Thema Kampf um Demokratie. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Wer soll das bezahlen – wen die steigenden Preise am meisten belasten Die Teuerung von Lebensmittel, Strom, Heizung und Benzin spüren vor allem jene, die schon vor der aktuellen Inflation wenig Geld hatten. Am Schauplatz hat Betroffene begleitet. Bis 22.00, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Trans, inter, divers – Auslaufmodell Mann und Frau? Zu Gast bei Michael Fleischhacker diskutieren Juristin Eva Engelken, Psychoanalytiker Bernd Ahrbeck, Transfrau Johanna Hackl und Psychiater Michael Szukaj. Bis 23.20, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind die verschobene Energiewende, der gefährliche Weizenmangel und teures Papier. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Trachtenunternehmerin Gexi Tostmann, Ex-Model Baraa Bolat, Musiker Herbert Pixner und Eventmanager Georg Fechter bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

0.05 TRAGIKOMÖDIE

Amour Fou (A/D/F 2014, Jessica Hausner)

Vom Werben um eine Partnerin für den Tod: Heinrich (Christian Friedel) will diesen durch die Liebe überwinden. Henriette (Birte Schnöink), die Ehefrau eines Bekannten, findet Gefallen an dem Angebot. Als "Essay über die Ambivalenz der Liebe" hat Jessica Hausner ihre entlarvende, vom Suizid des Dichters Heinrich von Kleist inspirierte Tragikomödie bezeichnet. Bis 1.35, WDR