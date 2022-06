Zur 1.000. Folge von "One Piece" zierte diese Wandzeichnung aus der Serie im November 2021 die U-Bahn-Station Shibuya in Tokio. Foto: AFP / Behrouz MEHRI

Tokio – Nach 25 Jahren und 490 Millionen verkauften Exemplaren geht die japanische Manga-Serie "One Piece" ihrem Ende zu. "Eine Pause für mich!", schrieb Autor Eiichiro Oda in einer handgeschriebenen Botschaft an seine Millionen Fans in aller Welt, die er am Dienstag auf Twitter veröffentlichte. Er wolle die Struktur des Mangas überarbeiten, um "das letzte Kapitel so schnell wie möglich zu beenden".

Normalerweise veröffentlicht Oda jede Woche eine Fortsetzung von "One Piece". Sie erscheinen jeden Montag in der Manga-Wochenzeitung "Shonen Jump". Nun will der 47-Jährige aber bis zum 25. Juli einen Monat lang aussetzen. "Vergebt mir, aber ich werde eine kurze Atempause machen, um das alles vorzubereiten", erklärte der Autor mit Blick auf das geplante Ende der Manga-Serie.

1.000 TV-Folgen

In den bisher mehr als 100 "One Piece"-Bänden geht es um die Abenteuer des draufgängerischen Piraten Monkey D. Luffy. Bei "One Piece" handelt es sich um den Schatz, auf den es in der Manga-Reihe alle abgesehen haben. Die erste Folge erschien 1997, zwei Jahre später startete im japanischen Fernsehen eine Zeichentrickserie der "One Piece"-Abenteuer. Die Manga-Reihe entwickelte sich zu einem globalen kulturellen Phänomen, und Oda bekam einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für die "meisten veröffentlichten Exemplare derselben Comic-Serie eines einzelnen Autors".

Vergangenes Jahr lief die 1.000. Folge der Fernsehserie. Inzwischen hat Netflix eine Realfilmadaption in Arbeit. Fans spekulieren, dass diese "One Piece" zu einem weltweiten Marketingerfolg in der Größenordnung von "Star Wars" oder den "Harry Potter"-Abenteuern machen könnte. (APA, 8.6.2022)