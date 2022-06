Bis 2050 soll die EU klimaneutral werden, der Weg dorthin ist weit. Foto: Imago/Christian Ohde

Ein großer Wurf beim Klimaschutz stand am Mittwoch in Straßburg an. Mehr als acht zentrale Eckpunkte des sogenannten Fit-for-55-Pakets sollten im EU-Parlament abgestimmt werden. Doch wie so oft dominiert in der Klimapolitik der Konjunktiv. Ziel des Pakets ist es, klimaschädliche Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden.

Aber: Zwei Abstimmungsrunden hätten es werden sollen, in der angedachten Form scheiterte das Vorhaben jedoch rasch. Die Reform und Ausweitung des Emissionshandels (ETS) auf Gebäude und Verkehr wurden von den EU-Parlamentariern abgelehnt. Dabei hätte für den Ausstoß von CO2 gezahlt werden müssen. Das Gesetz wurde zurück an den Umweltausschuss verwiesen.

Dieses Scheitern hat zur Folge, dass auch die CO2-Grenzabgabe (CBAM) zurück in den Ausschuss geht – das eine Gesetz muss kohärent auf das andere abgestimmt sein. Waren von außerhalb der EU sollten mit einer Art Emissionszoll belegt werden, um die europäische Industrie vor Wettbewerbsnachteilen zu schützen und zu verhindern, dass die Produktion in Staaten mit laxeren Klimavorgaben verlagert wird. "Alle reden vom Klimanotstand, aber Konservative und Rechte haben die Einigung dermaßen verwässert, dass wir jetzt wertvolle Wochen und Monate verlieren", sagt Jakob Flossmann, Sprecher der SPÖ-Delegation im EU-Parlament.

Erwartbarer Ausgang

Dass die Parlamentarier gegen die Ausweitung des CO2-Emissionshandels gestimmt haben, überrascht Klimaökonom Stefan Schleicher nicht besonders: In den vergangenen Monaten hätten Spekulanten die Preisbewegungen am Markt weiter verstärkt – ein Effekt, der durch die Ausweitung des Systems wohl weiterzunehmen würde. "Das ist natürlich sehr unangenehm", sagt Schleicher. Als Alternative schlägt er weitere nationale CO2-Bepreisungsmodelle vor. "Sie müssen aber glaubwürdig sein", sagt der Experte mit Verweis auf Österreichs niedrigen – und nun wohl verschobenen – CO2-Preis.

Beschlüsse allein seien jedenfalls nicht ausreichend, wenn die Elemente nicht wirksam umgesetzt würden. Der CO2-Grenzausgleich, der zur Abstimmung stand, habe ohnehin seine Schönheitsfehler. So könnte sich die Implementierung als schwierig herausstellen: Wenn etwa eine Tonne Stahl aus China oder Indien an der EU-Außengrenze lande, wäre ein Ursprungsnachweis notwendig, um den CO2-Gehalt glaubwürdig festzuhalten. "Den zu schaffen ist eine heikle Sache", erklärt Schleicher. Wie lang es nun dauert, bis im Ausschuss ein neuer Vorschlag auf dem Tisch liegt, lässt sich nicht abschätzen.

Faktor Zeit

Der Prozess wird ordentlich zurückgeworfen. Fällt im EU-Parlament eine Entscheidung, müssen Gesetze noch mit Staaten verhandelt werden, bevor sie verabschiedet werden können. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität ist wegen fürs Erste wieder ein Stück in die Ferne gerückt.

Ebenfalls noch ausständig ist die Endabstimmung zum Klimasozialfonds. Dieser zielt darauf ab, Privathaushalte und Kleinunternehmen beim Umstieg auf klimafreundliche Energieversorgung zu unterstützen. Lediglich beim Thema Luftfahrt und CO2-Zertifikaten für die Industrie, die schneller auslaufen sollen, gab es in der ersten Runde eine Einigung.

Es stehen unter anderem noch Entscheidungen zur Aufforstung und zum möglichen Zulassungsstopp für Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2035 offen. Hierbei war die Ausgangslage bereits im Vorfeld umstritten: Die EU-Kommission schlug ein komplettes Ende von Verbrennern bis 2035 vor, die Europäische Volkspartei will jedoch nur ein 90-prozentiges Aus. Die FPÖ lehnt die Idee zur Gänze ab.

Reaktionen

"In einem beispiellosen Manöver hat diese Allianz aus Links und Rechts dieses wichtige Element des Klimaschutzpakets vorerst gekippt und damit auch die Finanzierung des Klimasozialfonds in Gefahr gebracht", erklärten daraufhin Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, und Alexander Bernhuber, Umweltsprecher der ÖVP im Europaparlament, in einer Aussendung.

Das EU-Parlament stehe "gespalten zwischen industriefreundlichen Betonierern aus der konservativen und liberalen Fraktion und Klimaschützer*innen, die keine Verwässerung zulassen wollen", meinte dagegen Grünen-Abgeordneter Thomas Waitz. "Die Grünen mussten am Ende die notwendige Notbremse ziehen und gegen den Bericht stimmen, da sonst die Position des Europaparlaments hinter der Position der Kommission geblieben wäre, was ein Ende des Green Deals bedeutet hätte."

Die Generalüberholung und Ausweitung des Emissionshandels sei das richtige, "aber mit dem schwachen Kompromiss, den die konservativen Kräfte durchdrücken wollten, hätten wir die Klimaziele verfehlt. Ich habe daher auch gegen diesen Reformvorschlag gestimmt", betonte Claudia Gamon, NEOS-Europaabgeordnete, nach den Abstimmungen. Ähnlich sah dies auch der WWF. "Die EU-Abgeordneten haben heute noch rechtzeitig den Stecker gezogen. Damit konnte verhindert werden, dass die Minderungsziele aus dem EU-Emissionshandel stark verwässert wurden", sagte Thomas Zehetner, Klima- und Energiesprecher des WWF Österreich. (Andreas Danzer, Nora Laufer, 8.6.2022)