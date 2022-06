Filippo Ganna auf seinem Pinarello-Boliden. Foto: AFP/Bertorrello

Paris – Der italienische Ineos-Profi Filippo Ganna hat am Mittwoch das Zeitfahren der Dauphine-Rundfahrt gewonnen. In 35:32 Minuten für 31,9 km von Montrison nach La Batie d'Urfe benötigte der Weltmeister zwei Sekunden weniger als Gesamtleader Wout van Aert. Der Belgier vom Team Jumbo-Visma führt nun 53 Sekunden vor dem Italiener Mattia Cattaneo von Quick-Step. Jumbo-Profi Primoz Roglic (SLO) rangiert nach Etappenrang fünf (+42 Sek.) drei weitere Sekunden dahinter auf Position drei.

Der Niederösterreicher Patrick Konrad war als Gesamtvierter in den Tag gestartet, an dem er mit einem Rückstand von 1:58 Minuten 22. wurde. Damit fiel der Bora-Profi gesamt auf Rang 14 zurück, 2:12 Minuten hinter Van Aert. Der hatte am Vortag den Tagessieg wegen eines zu frühen Jubels verpasst, ist vor den verbleibenden vier Etappen nun aber zu favorisieren. Konrads Teamkollege und Landsmann Lukas Pöstlberger belegte Tagesrang 41 (+2:30), spielt gesamt aber keine Rolle. (APA, 8.6.2022)