Der Blick auf den Center Court von Wien. Foto: e|motion/Bildagentur Zolles KG

Bei der Premiere eines österreichischen Doppels auf der World Padel Tour haben Christoph Krenn und David Alten am Mittwochabend ihre Auftaktpartie bei den Vienna Padel Open wie erwartet verloren. Die beiden Wiener unterlagen in der Steffl Arena in Wien-Donaustadt den Spaniern Juan Martin Diaz und Alejandro Arroyo zwar 1:6, 4:6, konnten sich aber vor allem im zweiten Satz gut behaupten.

Diaz gilt als Superstar seines Metiers, er stand 13 Jahre lang auf Platz eins der Weltrangliste und feierte 170 Turniersiege auf höchster Ebene. "Sie spielen hohes Niveau, viele Bälle knapp neben das Gitter, er war zurecht die Nummer eins", sagte Krenn nach der Partie.

Am ersten Hauptfeld-Tag des Turniers erfüllten sich Alten/Krenn laut eigenen Aussagen einen lang ersehnten Traum. Schon im Vorfeld versprachen sie einen "historischen Tag für das österreichische Padel-Tennis". Turnierdirektor Dominik Beier nannte das Antreten von Alten/Krenn (dank einer Wildcard) einen "Meilenstein".

Für einen der besten Punktgewinne des Tages sorgte Alex Ruiz (Spanien), die aktuelle Nummer sieben in der Weltrangliste, mit einem Schlag von außerhalb des Käfigs:

Im Frauen-Wettbewerb feierten Rebeca Fernandez Niederacher und Dawn Foxhall bereits am Montag den ersten Sieg eines österreichischen Duos in einer Pre-Qualifikation auf der World Tour. Sie setzten sich mit 6:2, 6:1 gegen die Russinnen Daria Ovsiannikova/Angelina Neizvestnaya durch.

Dawn Foxhall und Rebeca Fernandez Niederacher bei ihrem Match auf dem Center Court. Foto: e|motion/Bildagentur Zolles KG

Rebeca Fernandez Niederacher stammt aus Spanien und lebt inzwischen in Österreich. Sie spielt neben Padel auch Rugby und Beachvolleyball auf Vereinsebene. Ihre Partnerin Dawn Foxhall kommt aus Großbritannien, ist in Sambia aufgewachsen und lebt jetzt bei Graz. In ihrer Jugend spielte sie Tennis, danach auch Squash und Racketlon. Für beide kam der Erstrunden-Sieg überraschend: "Wir sind ohne Erwartungen hineingegangen. Dann ist es von Beginn an super gelaufen. Danke an alle, dass wir hier spielen durften. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Chance erhalten haben und nutzen konnten."

In der zweiten Pre-Qualifikationsrunde mussten sich die beiden am Montag schließlich den Top-100-Spielerinnen Lucia Perez Parra/Giorgia Marchetti (ESP/ITA) 4:6, 0:6 geschlagen geben.

Langfristiger Plan

Das Turnier findet noch bis Sonntag in der Heimstätte des Eishockey-Klubs Vienna Capitals statt. Am Mittwoch hatten alle Besucherinnen und Besucher freien Eintritt, wenn sie in einem Österreich-Trikot erschienen waren. Einige hundert Fans sind in die Halle gekommen, darunter auch Dominic Thiem. Für Donnerstag erhalten Studentinnen und Studenten mit gültigem Ausweis ein Gratis-Ticket. Ab Freitag überträgt ORF Sport plus sowie Laola1.tv die Matches aus der Steffl Arena live.

Padel ist vor allem in Spanien und in Südamerika beliebt, die Top-Turniere verfolgen laut Beier Millionen von Menschen. Alten ergänzt: "Der Sport ist stark am Wachsen, aber in Wien noch überschaubar. Aber jetzt haben wir das hohe Niveau gesehen, das Spanien schon seit Jahren kennt."

Das Turnier wird von der Eventagentur emotion ausgerichtet, die unter anderem jährlich die Erste Bank Open im Tennis in der Wiener Stadthalle veranstaltet. Die Vienna Padel Open sind grundsätzlich für vier Jahre geplant, mit dem langfristigen Ziel, sich auf der World Padel Tour zu etablieren und zu einem rentablen Event zu werden. (luza, 8.6.2022)