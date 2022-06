Rekordmeister ist in der Best-of-Seven-Serie gegen Golden State Warriors mit 2:1 voran. Am Freitag haben die Celtics erneut Heimrecht

In dieser Galerie: 2 Bilder Jaylen Brown macht es. Foto: Reuters Die Fans träumen bereits vom Titel. Foto: APA/AFP/JOSEPH PREZIOSO

Boston – Rekordmeister Boston Celtics hat in den NBA-Finals auf dem Weg zum 18. Titel erneut vorgelegt. Die Celtics bezwangen die Golden State Warriors in Spiel drei im heimischen TG Garden mit 116:100 und ging in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 in Führung. Zwei weitere Siege würden zum ersten Titel seit 2008 reichen.

Die Celtics waren früh davongezogen und behielten auch nach einem zwischenzeitlichen Führungswechsel im dritten Viertel die Nerven. Überragende Spieler waren Jaylen Brown mit 27 sowie Jason Tatum mit 26 Punkten. Boston-Trainer Ime Udoka machte die physischen Vorteile seines Teams als Schlüssel aus.

NBA

Für Golden State reichten auch 31 Zähler von Stephen Curry nicht. "Sie haben einen guten Job gemacht. Sie haben sich den Sieg verdient", sagte Warriors-Coach Steve Kerr: "Sie haben viel Druck auf uns ausgeübt, und ich hatte das Gefühl, dass wir die meiste Zeit des Abends gegen den Strom geschwommen sind."

Am Freitag haben die Celtics in Spiel vier erneut Heimrecht, ehe die möglicherweise bereits entscheidende fünfte Partie am Montag wieder bei den Warriors stattfindet. Boston könnte mit seinem 18. Triumph zum alleinigen Rekordchampion vor den Los Angeles Lakers aufsteigen, die auf 17 Titel kommen. (sid, 9.6.2022)